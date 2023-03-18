Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсов в эфире телемарафона рассказал, что даже российские пропагандисты не вышли со своими традиционными шоу, где могли бы обсуждать именно Гаагу. Ведь сам факт обсуждения этой новости даже для зомбированного населения России был бы странным и слишком тревожным "звонком", пишет 24 Канал.

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Ведь россияне круглогодично рассказывали, что якобы так называемая "спецоперация", а точнее – война, идет по плану. После получения розыска и предписания к аресту от Международного уголовного суда даже Соловьеву и Скабеевой будет трудно эти вещи соединить между собой.

В России уже говорится о поиске преемника Путина

Андрей Юсов рассказал, что вокруг Путина "сужается круг" – российский диктатор становится все более токсичным. Причем как для внешнего мира, так и для окружения. Ведь в башнях Кремля все большее недовольство от происходящего.

Все более унылое осознание перспектив, а именно геополитической катастрофы режима Путина. И да, уже речь идет о поиске преемника Путина и ищет его уже не Путин,

– заявил Андрей Юсов.

Кроме того, в украинской Службе безопасности рассказали, что системно собирают доказательную базу, которая приведет Путина к скамье подсудимых.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что насильственная депортация украинских детей в Россию – это одно из многочисленных преступлений России. И Путин обязательно должен отвечать за них лично.

По данным Службы безопасности, они расследуют:

более 31 тысячи уголовных дел, касающихся военных и других преступлений России против международного гуманитарного права, совершенных в Украине;

среди них – более 16 тысяч дел – о фактах незаконного перемещения детей.

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