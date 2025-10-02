Росія почала передислокацію підрозділів 98-ї повітряно-десантної дивізії з району Краматорська на Херсонський напрямок. Такий крок має на меті замінити сили 70-ї мотострілецької дивізії, яку перекинули з півдня в Донецьку область.

Перші підрозділи 98-ї дивізії вже прибули на південь України з району Часового Яру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Навіщо Росія перекидає війська на південь?

Геолокаційні матеріали підтверджують їхню участь у боях на Херсонщині. Це перший випадок, коли підрозділи цієї дивізії були зафіксовані за межами Краматорського напрямку, де вони діяли майже безперервно з квітня 2023 року.

Разом із тим, станом на 1 жовтня частина підрозділів дивізії все ще продовжувала діяти біля Часового Яру, що свідчить про поступовий характер передислокації. Існує ймовірність, що дивізія розділена між кількома ділянками фронту, а чи буде вона повністю перекинута на Херсонський напрямок, наразі невідомо.

Причини такого маневру теж залишаються не до кінця зрозумілими. Експерти припускають, що російське командування може намагатися вивести 98-му дивізію на відносно спокійнішу ділянку фронту, щоб дати їй час для відновлення після тривалих боїв.

Аналітики ISW нагадують, що останнім часом зафіксовано ротацію російських сил із Херсонщини та Сумщини на Донеччину, зокрема під Костянтинівку та Покровськ. Серед передислокованих є й елітні підрозділи – десантники та морська піхота. Це свідчить про те, що головний акцент російських наступальних дій восени 2025 року, ймовірно, зосередиться саме в Донецькій області, а не на південному напрямку.

В ОСУВ "Дніпро" казали про масове перекидання військ на Донецький напрямок