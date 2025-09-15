Окупанти просунулися біля Покровська та на Запоріжжі: огляд фронту та карти ISW
- 13 – 14 вересня російські військові мали просування в напрямку Покровська та на заході Запорізької області.
- На інших напрямках фронту окупанти продовжили наступальні операції, але не досягли підтверджених просувань.
В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті в Україні 14 вересня. Аналітики оновили карти бойових дій.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW. Росіяни мали успіх у напрямку Покровська та на заході Запорізької області.
Що відбувається на лінії зіткнення?
- Російські військові продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед.
Зокрема, 13 та 14 вересня окупанти здійснили атаки в Курській та Сумській областях – на північ від міста Суми поблизу Кіндратівки та на північний схід поблизу Юнаківки.
- Без успіхів загарбників минулися їхні спроби просування на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, та в напрямку Великого Бурлука – на північний схід поблизу Хатнього та Амбарного і на схід до Одрадного.
- Також марними були ворожі атаки на Куп'янському й Боровському напрямках.
14 вересня російські війська наступали на північний схід від Борової у напрямку Нової Кругляківки та на південний схід від Борової поблизу Греківки.
- Немає підтвердженого прогресу противника й на Лиманському напрямку.
Він атакував на північний захід від Лимана – поблизу Шандриголового та Дерилового, на північ – у напрямку Ставків; на північний схід – поблизу Колодязів; на схід – поблизу Торського та Зарічного й на південний схід – поблизу Ямполя та Серебрянського лісового масиву.
Що змінилося на фронті 14 вересня: дивіться на картах
- Окупанти не досягли успіхів на Сіверському напрямку та на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка.
Вони атакували на північний захід від Сіверська в напрямку Дронівки, на північний схід – поблизу Серебрянки та Григорівки, на південний схід – поблизу Виїмки, а також на південний захід поблизу Федорівки.
- Попри продовження наступальних операцій на схід від Добропілля поблизу Шахового та на південний схід поблизу Заповідного та Федорівки, загарбники не просунулися вперед.
- Нещодавно російські війська просунулися в напрямку Покровська.
Опубліковані 14 вересня геолокаційні кадри свідчать про просування ворога в полях на схід від Козацького, що поблизу Покровська.
- Марними були російські наступальні операції на Новопавлівському та Великомихайлівському напрямках.
Цікаво, що опублікований 14 вересня відеозапис показує двох окупантів, які зривають український прапор на півдні Андріївки-Клевцового, що на північний схід від Великомихайлівки. Однак ISW не виявило доказів щодо зайняття загарбниками стійких позицій у селі.
- На сході Запоріжжя ворог не досяг успіху, однак просунувся на захід Запорізької області.
Опубліковані 14 вересня геолокаційні кадри свідчать, що російські війська нещодавно просунулися в східній частині Степногірська – на захід від Оріхова. До слова, вони атакували західну частину Оріхова поблизу Новоандріївки та в напрямку Степногірська.
- Обмежені атаки ворога тривали на Херсонському напрямку.
- За добу 14 вересня Сили оборони України ліквідували ще 910 окупантів, тож тепер загальні втрати росіян становлять близько 1 095 520 осіб.
- 14 вересня Володимир Зеленський повідомив про успіхи захисників на Сумщині, де українські підрозділи просуваються до державного кордону.
- 13 вересня безпілотники ГУР МОУ атакували критично важливий для російського ВПК завод "Метафракс Кемікалс" у Пермському краї. Це другий за розміром у країні-агресорці виробник хімічної продукції органічного синтезу.