Атака "Шахедів" та ракет, просування ЗСУ на фронті: хронологія 1331 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1331 день. Російські загарбники намагаються захопити якомога більше території та чи не щодня здійснюють терор цивільного населення. Збройні Сили, своєю чергою, дають відсіч ворогу.
Про головні новини 16 жовтня, – ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, успіхи Сил оборони, наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, – повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Чому дрони тепер важче збивати й чи треба глушити мобільний зв'язок під час атак: пояснює Храпчинський
Що відомо про головні події 16 жовтня?
У Чернігові пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Станом на вечір 15 жовтня аналітики DeepState оновили дані про ситуацію на лінії зіткнення. Українці відкинули ворога поблизу двох сіл Покровського району Донеччини, що поблизу Добропілля: За кілька хвилин після 5 ранку 16 жовтня в Україні в усіх областях оголосили повітряну тривогу. Це сталося через зліт Міг-31К у Росії, який може запускати "Кинджали". Про серії вибухів повідомляли місцеві ЗМІ та телеграмні спільноти з Кіровоградської області, зокрема з міста Кропивницький, з Харківської області, зокрема з міста Ізюм, а також з Полтавщини – з міста Кременчук.
ЗСУ просунулися на фронті
Уранці оголосили повітряну тривогу
У Чернігові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Станом на вечір 15 жовтня аналітики DeepState оновили дані про ситуацію на лінії зіткнення. Українці відкинули ворога поблизу двох сіл Покровського району Донеччини, що поблизу Добропілля:
За кілька хвилин після 5 ранку 16 жовтня в Україні в усіх областях оголосили повітряну тривогу. Це сталося через зліт Міг-31К у Росії, який може запускати "Кинджали".
Про серії вибухів повідомляли місцеві ЗМІ та телеграмні спільноти з Кіровоградської області, зокрема з міста Кропивницький, з Харківської області, зокрема з міста Ізюм, а також з Полтавщини – з міста Кременчук.