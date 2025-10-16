05:33, 16 жовтня

За кілька хвилин після 5 ранку 16 жовтня в Україні в усіх областях оголосили повітряну тривогу. Це сталося через зліт Міг-31К у Росії, який може запускати "Кинджали".

Про серії вибухів повідомляли місцеві ЗМІ та телеграмні спільноти з Кіровоградської області, зокрема з міста Кропивницький, з Харківської області, зокрема з міста Ізюм, а також з Полтавщини – з міста Кременчук.