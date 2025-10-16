Укр Рус
16 октября, 06:35
Атака "Шахедов" и ракет, продвижение ВСУ на фронте: хронология 1331 дня войны

Тимур Еремьянц

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1331 день. Российские захватчики пытаются захватить как можно больше территории и чуть ли не ежедневно осуществляют террор гражданского населения. Вооруженные Силы, в свою очередь, дают отпор врагу.

О главных новостях 16 октября, – ситуацию на фронте, в тылу и на международной арене, успехи Сил обороны, последствия российских атак и новые военные преступления оккупантов, – сообщает 24 Канал.

06:50, 16 октября

В Чернигове прозвучали взрывы во время воздушной тревоги.

Враг атаковал одно из предприятий города. Информация о пострадавших не поступала.

06:11, 16 октября

ВСУ продвинулись на фронте

По состоянию на вечер 15 октября аналитики DeepState обновили данные о ситуации на линии соприкосновения. Украинцы отбросили врага вблизи двух сел Покровского района Донецкой области, что вблизи Доброполья:

  • Нового Шахового;
  • Кучерового Яра.
05:33, 16 октября

Утром объявили воздушную тревогу

Через несколько минут после 5 утра 16 октября в Украине во всех областях объявили воздушную тревогу. Это произошло из-за взлета МиГ-31К в России, который может запускать "Кинжалы".

О серии взрывов сообщали местные СМИ и телеграммные сообщества из Кировоградской области, в частности из города Кропивницкий, из Харьковской области, в частности из города Изюм, а также из Полтавщины – из города Кременчуг.