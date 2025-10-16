О главных новостях 16 октября, – ситуацию на фронте, в тылу и на международной арене, успехи Сил обороны, последствия российских атак и новые военные преступления оккупантов, – сообщает 24 Канал.
Что известно о главных событиях 16 октября?
ВСУ продвинулись на фронте
Утром объявили воздушную тревогу
В Чернигове прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
По состоянию на вечер 15 октября аналитики DeepState обновили данные о ситуации на линии соприкосновения. Украинцы отбросили врага вблизи двух сел Покровского района Донецкой области, что вблизи Доброполья:
Через несколько минут после 5 утра 16 октября в Украине во всех областях объявили воздушную тревогу. Это произошло из-за взлета МиГ-31К в России, который может запускать "Кинжалы".
О серии взрывов сообщали местные СМИ и телеграммные сообщества из Кировоградской области, в частности из города Кропивницкий, из Харьковской области, в частности из города Изюм, а также из Полтавщины – из города Кременчуг.