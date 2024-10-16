Виконуємо завдання на межі можливого, – комбат назвав велику проблему ЗСУ на фронті

Під час бойових дій важлива злагоджена робота між усіма підрозділами. Якщо йдуть штурми, допомога від інших частин є суттєвим фактором, а також великий вплив має наявність потрібного озброєння.

Про це 24 Каналу розповів командир батальйону "Свобода" Петро Кузик, додавши, що всі ці речі допомагають їм тримати оборону на Сіверському напрямку. Саме там зараз практично немає просування ворога, його вдається тримати на рубежах.

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Як вдається понад рік втримувати позиції

Звісно, на фронті зараз відчутний серйозний дефіцит засобів, але, наприклад, відсутність мін військові намагаються компенсувати кількістю дронів. Нестачу артилерійських снарядів – дронами далекого бою.

Також на здатність тримати позиції впливає досвід бійців, адже мовиться не про підрозділ з новобранцями, а про людей, які з початку повномасштабного вторгнення пройшли пекельні бої.

Якщо говорити про наш підрозділ, то після Києва, Ірпеня, ми працювали у Рубіжному, Сєвєродонецьку, під Горлівкою, Бахмутом, тому нових "сюрпризів" ворог не може для нас підготувати,

– розповів Петро Кузик.

Він додав, що не варто применшувати дії піхоти на тих напрямках, де ворог уже вклинився. Це впливає на просування, а також виснаженість підрозділів, їхнє невчасне поповнення боєприпасами. Тому факторів наступу окупантів є дуже багато.

"У нас теж були моменти, коли ми досить великою ціною стабілізували ситуацію. Було таке, що через позицію від нас стояли ворожі позиції. Витримати такий наступ, а потім стабілізувати територію – це далося великою ціною", – додав командир батальйону "Свобода".

Велика проблема ЗСУ на фронті

Робити прогнози досить важко, бо українське військо стоїть в обороні та має дефіцит майже всього. У таких умовах доводиться кооперуватися з сусідніми підрозділами, ділитися боєприпасами, інформацією.

У багатьох ситуаціях доводиться діяти нестандартно. Новий досвід, інновації – це добре, але є певні речі, які просто необхідно забезпечити. Наприклад, серйозною проблемою є те, що піхота слабо прикрита по всій лінії фронту.

Є великі прогалини з прикриттям піхоти від ворожих дронів. Порівняно з ворогом ми слабо прикриваємо бійців РЕБами, піхота майже не прикрита контрбатарейной боротьбою,

– наголосив командир батальйону "Свобода".

Коли починаються артнальоти, піхота залишається практично сам на сам. Причина цього проста – немає боєкомплекту й достатньої кількості гармат для контрбатарейної боротьби. В артилерії теж суттєві дефіцити.

Але в таких умовах піхотинці показують найвищий рівень героїзму, витривалості й стійкості. Він не просто захмарний, а недосяжний для натівських сил і солдатів будь-яких країн. Я не перебільшую. Ми виконуємо завдання на межі можливого,

– наголосив командир.

Він додав, що країну треба захищати, але наші військові змушені працювати від мінімальних запасів того, що їм необхідно. Є серйозні нестачі в артилерії, обладнанні, розвідувальних засобах. Ворог чітко знає всі нестачі й користується ними.