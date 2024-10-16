Більшу частину Торецька зараз контролюють загарбники. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зауважив 24 Каналу, що українські захисники утримують частину сірої зони та північно-західну частину Торецька.

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"Росіяни зараз намагаються витиснути нас з Торецька. Торецьк – це теж висоти. Вони намагаються скинути нас з панівної висоти Торецька. Їхнє основне завдання – вийти з півдня та зайти у бік Костянтинівки, щоб тиснути на висоти Часового Яру з боку Костянтинівки, зокрема. Можливо, почати рух у бік Краматорсько-Слов'янської агломерації, обходячи Часів Яр з заходу", – сказав він.

Противник намагається витиснути наших бійців з Торецька, бо йому зручно це робити. Поруч Горлівка – великий воєнний хаб, а за кілька кілометрів розташований Торецьк.

До слова, боєць ЗСУ Євген Ієвлєв розповів, що ситуація в Торецьку доволі критична, тривають тяжкі бої. Росіянам дійсно вдалося зачепитися за місто, однак у ньому не залишилося жодного вцілілого кварталу, майже всі будинки пошкоджені.

Ворог хоче вийти на Курахівську ТЕС

Роман Світан зазначив, що вийти на кордони Донецької області у 2024 році ворогу не вдасться. Однак вони намагатимуться тиснути на Покровському напрямку, розуміючи, що прямо на Покровськ вони не вийдуть. Вже за 5 – 7 кілометрів до Покровська російські військові були зупинені. Вони зараз намагатимуться розширювати лінію фронту, рухатись у бік Мирнограда на північ та на південь у районі Селидового.

Практично Покровсько-Мирноградська агломерація. Вже можна говорити про агломерацію. Вони намагатимуться тиснути на Мирноград. І в районі Селидового тривають знакозмінні бої. Ми там відновлюємо втрачені позиції, не даємо росіянам оточити Селидове. Там у нас позиції досить перспективні. Питання щодо Покровська не у близькій перспективі,

– підкреслив військовий експерт.

За його словами, у ближній перспективі – Торецьк і Курахове. Щодо Курахового росіяни використовують максимальну кількість резервів, адже їм необхідно вийти на Курахівську ТЕС, щоб спробувати її запустити. Адже зараз у тимчасово окупованих населених пунктах, зокрема, Донецьку, Макіївці, Ясинуватій, великі проблеми з електроенергією та водою.

"Але до Курахового також ще далеко. Зараз ми втримуємо по півночі у районі Українська, Селидового, не даємо росіянам розвернутися з північного заходу на Курахове, утримуємо позиції біля Вугледара. Вони пройшли там кілька кілометрів у бік Богоявленки. Там ситуація далека до оптимістичної, але стабілізація вже намічається", – додав полковник ЗСУ в запасі.