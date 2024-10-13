Окупанти атакують в районах населених пунктів Сухий Яр, Лисівка, Промінь та Селидове. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Окупанти атакують на Покровському напрямку

За словами Генштабу, основні зусилля на Покровському напрямку окупанти зосереджують у районі Селидового. Там ворог здійснив 15 спроб просування.

Противник зазнає значних втрат – за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку 228 окупантів, 105 з них – безповоротно,

– йдеться у зведенні.

Зазначається, що також було знищено бойову броньовану машину та три автомобілі окупантів.

Що відбувається на інших напрямках фронту

В Генштабі повідомили, що також складною ситуація є на Курахівському напрямку. Росіяни 29 разів атакували позиції українських військових поблизу Кремінної Балки, Ізмайлівки, Новоселидівки, Курахівки, Гірника, Максимільянівки, Костянтинівки та Катеринівки. Найбільше росіяни штурмували у районах Желанного Другого та Костянтинівки. Українські воїни відбили 19 атак, ще десять боєзіткнень досі тривають.

На Куп'янському напрямку ворог 16 разів намагався просунутися до позицій українських військових неподалік Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової.

На Лиманському напрямку окупаційна російська армія атакувала 19 разів в районах Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Тернів та Торського. Чотири боєзіткнення досі тривають, решту українські воїни зупинили.

На Краматорському напрямку ворог двічі наступав на позиції наших підрозділів. Атака поблизу Часового Яру захлинулась, поблизу Ступочок триває бій.

На Торецькому напрямку наші війська відбивали чотири атаки противника поблизу Торецька та Щербинівки. Три атаки відбито, триває бій, однак ситуація контрольована.

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Загалом за добу на фронті відбулося 105 бойових зіткнень. В Генштабі зазначили, що найгарячішою залишається ситуація на Курахівському напрямку,