Такою інформацією з 24 Каналом поділився боєць ЗСУ Євген Ієвлєв, наголосивши, що росіяни змінили тактику штурмів. Якщо раніше атакували відносно великими групами, то нині кількість скоротилася в рази.

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Як змінилася тактика російських штурмів

Боєць ЗСУ розповів, що ситуація в Торецьку справді доволі критична. Росіяни не так безглуздо залучають техніку, адже її можуть спалити українські безпілотники на певній відстані. Тому ворог почав проводити розвідку і виконувати завдання FPV-дронами, яких у нього дуже багато.

Також змінилися ворожі штурми. До прикладу, Авдіївку окупанти атакували групами по 50 – 70 людей, а коли українські вони їх усіх знищували, через годину запускали таку ж кількість. У Торецьку ж зовсім інша тактика. Росіяни намагаються штурмувати наші позиції групами по 10 – 12 людей, які працюють під прикриттям артилерії та дронів.

Росіяни зачепилися за місто, але в Торецьку немає жодного вцілілого кварталу, майже всі будинки понівечені. Коли ворог знищує все на відстані 100 метрів, коли нашим хлопцям немає за що триматися, то який сенс залишати життя та здоров'я за якесь будівельне сміття?!

– зазначив Євген Ієвлєв.

Тому українські захисники іноді вимушені відходити на позиції, де є хоч за щось зачепитися чи закопатися, де є бетонна споруда, за якою можна захиститися, тобто вибудувати якийсь окоп. Ворог не зробив щось нереальне в Торецьку. Він слідує за тактикою "випаленої землі", коли скидає КАБи, працює дронами, артою та мінометами. Росіяни заходять на землю, на якій знищили майже все вщент.

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Водночас, як зазначив військовий, південніше від Торецька Силам оборони вдалося зафіксувати лінію фронту вже понад як 3 тижні. Попри всі спроби штурмів, українські оборонці зайняли позиції, де можуть стримувати лобові зіткнення з противником.

Бої за Торецьк: дивіться на карті

Зазначимо, речниця ОТУ "Луганськ" повідомила, що росіянам вдалося захопити кілька вулиць у Торецьку. Ворог до того мав просування на вулиці Центральній і вже захопив кілька сусідніх.