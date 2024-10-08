Речник Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Артем Джепко розповів "Радіо Свобода", що російські сили зайшли у Торецьк вулицею Центральною. Інформація про те, що росіяни зайшли на східну околицю Торецька з'явилась 7 жовтня.

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Речник розповів, як росіяни зайшли в Торецьк

Речник Обʼєднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Артем Джепко розповів, що росіяни намагаються продавити українську оборону в Торецьку.

Також у місті постійно працює ворожа авіація, прилітає від 10 керованих авіаційних бомб на день, також вороги застосовують величезну кількість FPV-дронів.

Російські військові в місті, тут безглуздо казати інше, це дійсно так. Вони зайшли вулицею Центральною і дійшли до шахти "Центральна". Вони зараз у самому місті, але ситуація досить динамічна,

– розповів речник.

За його словами, бувало навіть таке, що у багатоквартирному будинку на першому поверсі працюють ЗСУ, на другому – росіяни, і наші намагаються їх вибити.

"Тому важко говорити… Не тому, що я не хочу сказати, а тому, що ситуація дійсно досить динамічна. Зараз це можуть бути якісь два-три багатоквартирні будинки, які вони можуть зайняти, а через годину їх вже там немає, тому що ми їх вибили", – запевнив речник.

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Артем Джепко пояснив, що Торецьк відкриває дорогу на Костянтинівку та під ударом опиниться Слов'янсько-Краматорська агломерація.

Костянтинівка буде прострілюватися, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Тобто сили Росії будуть гатити, власне, і по цих містах, тому ми це прекрасно розуміємо і докладаємо зусиль для того, щоб цього не було,

– пояснив речник.

Яка ситуація в Торецьку: дивіться на карті

Варто зауважити, що речниця Оперативно-тактичного угрупування "Луганськ" Анастасія Бобовнікова розповідала, що в Торецьку бої ведуться буквально за кожен під'їзд.