Представитель Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Артем Джепко рассказал "Радио Свобода", что российские силы зашли в Торецк по улице Центральной. Информация о том, что россияне зашли на восточную окраину Торецка, появилась 7 октября.

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Спикер рассказал, как россияне зашли в Торецк

Представитель Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Артем Джепко рассказал, что россияне пытаются продавить украинскую оборону в Торецке.

Также в городе постоянно работает вражеская авиация, прилетает от 10 управляемых авиационных бомб в день, кроме того враги применяют огромное количество FPV-дронов.

Российские военные в городе, здесь бессмысленно говорить другое, это действительно так. Они зашли по улице Центральной и дошли до шахты "Центральная". Они сейчас в самом городе, но ситуация достаточно динамичная,

– рассказал спикер.

По его словам, бывало даже такое, что в многоквартирном доме на первом этаже работают ВСУ, на втором – россияне, и наши пытаются их выбить.

"Поэтому трудно говорить... Не потому, что я не хочу сказать, а потому, что ситуация действительно достаточно динамичная. Сейчас это могут быть какие-то два-три многоквартирных дома, которые они могут занять, а через час их уже там нет, потому что мы их выбили", – заверил спикер.

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Артем Джепко объяснил, что Торецк открывает дорогу на Константиновку и под ударом окажется Славянско-Краматорская агломерация.

Константиновка будет простреливаться, Дружковка, Краматорск, Славянск. То есть силы России будут бить, собственно, и по этим городам, поэтому мы это прекрасно понимаем и прилагаем усилия для того, чтобы этого не было,

– пояснил спикер.

Какая ситуация в Торецке: смотрите на карте

Стоит заметить, что пресс-секретарь Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова рассказывала, что в Торецке бои ведутся буквально за каждый подъезд.