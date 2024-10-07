Бои там ведутся "буквально за каждый подъезд". Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова, передает 24 Канал.

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Враг зашел на восточную окраину Торецка

Горячее всего сейчас на Торецком направлении. Бои ведутся в самом Торецке. Ситуация нестабильная, бои ведутся буквально за каждый подъезд,

– заявила пресс-секретарь ОТГ "Луганск".

По состоянию на сейчас, как говорит Бобовникова, трудно точно оценить, какая часть города под контролем оккупантов, поскольку ситуация там постоянно меняется, Вооруженные Силы Украины во время боев контратакуют и возвращают утраченные позиции.

"Россияне зашли на восточную окраину города и несколько продвинулись по улице Центральной, в направлении шахты Центральная. Но ситуация постоянно меняется - то мы отбиваем у них огневые пункты, то они где-то уничтожают наши", – резюмировала она.

Напомним, что за прошедшие сутки, по данным Генштаба ВСУ, на Торецком направлении при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации российские захватчики атаковали по меньшей мере 17 раз неподалеку от Торецка и Щербиновки.