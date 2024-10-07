Бої там ведуться "буквально за кожен під'їзд". Про це в етері телемарафону заявила речниця Оперативно-тактичного угрупування "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, передає 24 Канал.

Дивіться також Ворог окупував Вугледар та наступає на Курахове: як змінилася лінія фронту за тиждень

Ворог зайшов на східну околицю Торецька

Найгарячіше зараз на Торецькому напрямку. Бої ведуться у самому Торецьку. Ситуація нестабільна, бої ведуться буквально за кожен під’їзд,

– заявила речниця ОТУ "Луганськ".

Станом на зараз, як каже Бобовнікова, важко точно оцінити, яка частина міста під контролем окупантів, оскільки ситуація там постійно змінюється, Збройні Сили України під час боїв контратакують і повертають втрачені позиції.

"Росіяни зайшли на східну околицю міста та дещо просунулися по вулиці Центральній, в напрямку шахти Центральна. Але ситуація постійно змінюється - то ми відбиваємо у них вогневі пункти, то вони десь знищують наші", – резюмувала вона.

Нагадаємо, що минулої доби, за даними Генштабу ЗСУ, на Торецькому напрямку за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації російські загарбники атакували щонайменше 17 разів неподалік Торецька та Щербинівки.