Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Там розповіли, що відбувається на всіх напрямках фронту.

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Яка ситуація на напрямках фронту

На Харківському напрямку точилося 6 боїв. ЗСУ відбивали штурмові дії ворога поблизу Вовчанська та Стариці.

Що відбувається біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку за минулу добу відбулося 12 боєзіткнень біля Кучерівки, Новоосинового, Кругляківки, Вишневого, Синьківки та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку за уточненою інформацією, війська противника атакували 18 разів неподалік Дружелюбівки, Невського, Новосадового, Зарічного, Торського, Греківки, Григорівки та Діброви.

На Сіверському напрямку наші воїни відбили 1 спробу потіснити українських захисників поблизу Білогорівки.

На Краматорському напрямку у районах населених пунктів Ступочки, Часів Яр та Біла Гора за добу точилося 9 боїв.

Ситуація поблизу Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації російські вояки атакували 17 разів неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 21 ворожу штурмову дію в районах населених пунктів Мирноград, Лисівка, Новотроїцьке, Промінь та Петрівка. Найбільша концентрація атак була поблизу Крутого Яру та Селидового.

ЗСУ відбили 21 штурм ворога на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку минулої доби 18 разів ворог атакував поблизу населених пунктів Новоселидівка, Гірник, Цукурине, Гостре, Георгіївка, Желанне Друге, Олександрівка та Костянтинівка.

Де атакував противник на Курахівському напрямку: дивіться на карті

На Времівському напрямку наші захисники відбили 5 штурмів окупантів поблизу населених пунктів Богоявленка, Ясна Поляна та Золота Нива.

На Придніпровському напрямку 6 разів противник зазнав поразки, атакуючи оборонні рубежі Сил оборони.

На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території Росії.