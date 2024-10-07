Активна фаза російського наступу триває з жовтня 2023 року. Вона розпочалася з операції, спрямованої на захоплення Авдіївки. З того часу окупанти втратили щонайменше 5 дивізій бронетехніки та танків на Покровському напрямку.

Дивіться також Ще 1160 окупантів і 282 одиниці техніки: втрати ворога на 7 жовтня

Тактичний успіх в обмін на тисячі одиниць техніки

Йдеться про 1830 одиниць важкої техніки. З них – 539 танків і 1020 БМП. Крім того, загарбники втратили 26 бронетранспортерів, 22 реактивні системи залпового вогню, 11 буксируваних артилерійських систем і 92 неброньовані вантажівки.

Лише з 6 вересня 2024 року росіяни "позбулися" в Покровському районі 25 танків і 59 одиниць бронетехніки, що приблизно дорівнює двом батальйонам механізованої техніки.

Фактична кількість втрат російської техніки в районі Покровська, ймовірно, насправді є більшою.

Аналітичний центр Британського міжнародного інституту стратегічних досліджень раніше оцінив, що станом на лютий 2024 року російські війська втрачали понад 3000 бойових броньованих машин щорічно, хоча поточний рівень втрат бронетехніки в Росії може бути вищим.

З жовтня 2023 року окупанти просунулися лише приблизно на 40 кілометрів на оперативному напрямку Авдіївка/Покровськ. Втрата техніки у понад п’ять дивізій для таких тактичних здобутків є нераціональною без фундаментальних змін у здатності Росії забезпечити ресурсами свою війну, наголошують експерти ISW.

В Інституті вивчення війни підкреслюють, що готовність російського військового командування досягти обмежених тактичних успіхів в обмін на значні втрати бронетехніки ставатиме все дорожчим. Ймовірно, окупанти в найближчі місяці та роки спалять обмежені запаси зброї та обладнання радянських часів. І тоді країна-агресорка матиме труднощі з тим, щоб належним чином забезпечити свої підрозділи технікою в довгостроковій перспективі, не переводячи російську економіку на воєнний стан і не збільшуючи темпи російського оборонно-промислового виробництва.

До слова, раніше стали відомі втрати окупантів під час боїв за Вугледар. Загарбники втратили понад 2 100 осіб під час штурму міста за участю 155 та 40 бригад морської піхоти.