Від початку повномасштабної війни проти України Росія вже втратила понад 661 тисячу бійців. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 7 жовтня 2024 року
- Особового складу – близько 661 630 (+1160),
- танків – 8933 (+14),
- бойових броньованих машин – 17710 (+31),
- артилерійських систем – 19156 (+64),
- РСЗВ – 1223 (+7),
- засобів ППО – 972 (+2),
- літаків – 368 (+0),
- гелікоптерів – 328 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16643 (+65),
- крилатих ракет – 2615 (+2),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26102 (+96),
- спеціальної техніки – 3364 (+1).
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Втрати ворога на 7 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ