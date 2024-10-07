Від початку повномасштабної війни проти України Росія вже втратила понад 661 тисячу бійців. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 7 жовтня 2024 року

  • Особового складу – близько 661 630 (+1160),
  • танків – 8933 (+14),
  • бойових броньованих машин – 17710 (+31),
  • артилерійських систем – 19156 (+64),
  • РСЗВ – 1223 (+7),
  • засобів ППО – 972 (+2),
  • літаків – 368 (+0),
  • гелікоптерів – 328 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16643 (+65),
  • крилатих ракет – 2615 (+2),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26102 (+96),
  • спеціальної техніки – 3364 (+1).

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втрати ворога на 7 жовтня 2024 рокуВтрати ворога на 7 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ