Про це повідомила 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада в телеграм-каналі. Українські захисники також показали потужні кадри знищення ворожої техніки й ліквідації окупантів.

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Таврійські десантники відбили російський штурм на Курахівському напрямку

Таврійські десантники відбили черговий масований штурм російських загарбників. Розповіли, що окупанти кинули 10 одиниць бронетехніки, — 9 бойових броньованих машин з піхотою й 1 танк, аби прорвати нашу оборону у районі села Костянтинівка на Курахівському напрямку.

Але були розбиті ще на підступах. У ході бою наші воїни знищили танк та 5 бронемашин, ще одну — пошкодили. А на додачу спалили ще й багі, яке намагалось прорватися до нашого переднього краю. Росіяни вкотре зазнали шалених втрат: 20 загарбників загинуло, ще 23 — зазнали поранень,

– наголосили в 79 бригаді.

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До речі, підтримайте великий збір на розвідувальні дрони для 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.