Таким чином в Генштабі ЗСУ повідомили, що противник загалом втратив понад 600 тисяч осіб особового складу. Крім цього, внаслідок успішних дій Сил оборони у ворога є ще втрати серед важливої для них техніки та зброї.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 660470 (+1250) осіб,
  • танків – 8919 (+3);
  • бойових броньованих машин – 17679 (+21);
  • артилерійських систем – 19092 (+55);
  • РСЗВ – 1216 (+0);
  • засобів ППО – 970 (+0);
  • літаків – 368 (+0);
  • гелікоптерів – 328 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16578 (+49);
  • крилатих ракет – 2613 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26006 (+101);
  • спеціальної техніки – 3363 (+19).

Втрати ворога на 6 жовтня
Втрати ворога на 6 жовтня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ