Таким чином в Генштабі ЗСУ повідомили, що противник загалом втратив понад 600 тисяч осіб особового складу. Крім цього, внаслідок успішних дій Сил оборони у ворога є ще втрати серед важливої для них техніки та зброї.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 660470 (+1250) осіб,

танків – 8919 (+3);

бойових броньованих машин – 17679 (+21);

артилерійських систем – 19092 (+55);

РСЗВ – 1216 (+0);

засобів ППО – 970 (+0);

літаків – 368 (+0);

гелікоптерів – 328 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16578 (+49);

крилатих ракет – 2613 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 26006 (+101);

спеціальної техніки – 3363 (+19).



Втрати ворога на 6 жовтня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ