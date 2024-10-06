Таким чином в Генштабі ЗСУ повідомили, що противник загалом втратив понад 600 тисяч осіб особового складу. Крім цього, внаслідок успішних дій Сил оборони у ворога є ще втрати серед важливої для них техніки та зброї.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 660470 (+1250) осіб,
- танків – 8919 (+3);
- бойових броньованих машин – 17679 (+21);
- артилерійських систем – 19092 (+55);
- РСЗВ – 1216 (+0);
- засобів ППО – 970 (+0);
- літаків – 368 (+0);
- гелікоптерів – 328 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16578 (+49);
- крилатих ракет – 2613 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26006 (+101);
- спеціальної техніки – 3363 (+19).
Втрати ворога на 6 жовтня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ