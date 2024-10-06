Таким образом в Генштабе ВСУ сообщили, что противник в целом потерял более 600 тысяч человек личного состава. Кроме этого, в результате успешных действий Сил обороны у врага есть еще потери среди важной для них техники и оружия.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 660470 (+1250) человек,
  • танков – 8919 (+3);
  • боевых бронированных машин – 17679 (+21);
  • артиллерийских систем – 19092 (+55);
  • РСЗО – 1216 (+0);
  • средств ПВО – 970 (+0);
  • самолетов – 368 (+0);
  • вертолетов – 328 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 16578 (+49);
  • крылатых ракет – 2613 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 26006 (+101);
  • специальной техники – 3363 (+19).

Потери врага на 6 октября
Потери врага на 6 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ