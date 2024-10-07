С начала полномасштабной войны против Украины Россия уже потеряла более 661 тысячи бойцов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 7 октября 2024 года

Личного состава – около 661 630 (+1160),

танков – 8933 (+14),

боевых бронированных машин – 17710 (+31),

артиллерийских систем – 19156 (+64),

РСЗО – 1223 (+7),

средств ПВО – 972 (+2),

самолетов – 368 (+0),

вертолетов – 328 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 16643 (+65),

крылатых ракет – 2615 (+2),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 26102 (+96),

специальной техники – 3364 (+1).

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