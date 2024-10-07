С начала полномасштабной войны против Украины Россия уже потеряла более 661 тысячи бойцов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 7 октября 2024 года
- Личного состава – около 661 630 (+1160),
- танков – 8933 (+14),
- боевых бронированных машин – 17710 (+31),
- артиллерийских систем – 19156 (+64),
- РСЗО – 1223 (+7),
- средств ПВО – 972 (+2),
- самолетов – 368 (+0),
- вертолетов – 328 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16643 (+65),
- крылатых ракет – 2615 (+2),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 26102 (+96),
- специальной техники – 3364 (+1).
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Потери врага на 7 октября / Инфографика Генштаба ВСУ