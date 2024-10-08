Об этом сообщил Генштаб ВСУ утром 8 октября. Там рассказали подробнее, какая ситуация на фронте.

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Что происходит на фронте

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжили активные действия, всего произошло 6 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Старица и Волчанск.

Ситуация вблизи Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении враг 25 раз атаковал позиции подразделений ВСУ. Основные усилия он приложил в районах Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Лозовой и Кругляковки.

На Лиманском направлении наши войска отражали 20 атак противника неподалеку Макеевки, Грековки, Невского, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили 4 попытки врага прорвать нашу оборону в районах Часового Яра и Ступочек Донецкой области.

Что происходит возле Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 12 атак недалеко от населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Нелиповка.

На Покровском направлении Силы обороны отражали 26 штурмовых и наступательных действий. Российские вояки концентрировали усилия в районах Лисовки и Селидово, где провели более половины атак. Кроме того, попытки оккупантов продвигаться вперед остановлено неподалеку Новоторецка, Калинового, Крутого Яра, Новогродовки и Николаевки Донецкой области.

ВСУ отбили 26 штурмовых и наступательных действий врага на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Цукурино, Желанного Второго, Горняка, Новоселидовки, Острого, Георгиевки и Катериновки, где враг 37 раз пытался прорвать оборону наших войск.

37 раз оккупанты хотели прорвать оборону ВСУ на Кураховском направлении: смотрите на карте

На Времовском направлении враг совершил 3 штурма наших позиций в направлении Богоявленки Донецкой области.

На Ореховском направлении вблизи Работино было 2 безуспешные попытки атаковать украинские подразделения, которые наши защитники отбили.

На Приднепровском направлении наши военные жестко пресекли 7 попыток оккупантов продвигаться на рубежи, занятые украинскими войсками.

На Гуляйпольском и Северском направлениях существенных изменений не произошло. Враг осуществляет перманентные обстрелы гражданской инфраструктуры, позиций наших войск, применяет авиацию.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок захватчиков не обнаружено.

В Генштабе ВСУ добавили, что на границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории России, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.