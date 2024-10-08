Про це повідомив Генштаб ЗСУ вранці 8 жовтня. Там розповіли детальніше, яка ситуація на фронті.

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Що відбувається на фронті

На Харківському напрямку російські окупанти продовжили активні дії, загалом відбулося 6 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ.

Ситуація поблизу Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку ворог 25 разів атакував позиції підрозділів ЗСУ. Основні зусилля він приклав в районах Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Лозової та Кругляківки.

На Лиманському напрямку наші війська відбивали 20 атак противника неподалік Макіївки, Греківки, Невського, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 4 спроби ворога прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Ступочок Донецької області.

Що відбувається біля Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 12 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Неліпівка.

На Покровському напрямку Сили оборони відбивали 26 штурмових та наступальних дій. Російські вояки концентрували зусилля в районах Лисівки та Селидового, де провели більш ніж половину атак. Окрім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Новоторецька, Калинового, Крутого Яру, Новогродівки та Миколаївки Донецької області.

ЗСУ відбили 26 штурмових та наступальних дій ворога на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога в районах Цукуриного, Желанного Другого, Гірника, Новоселидівки, Гострого, Георгіївки та Катеринівки, де ворог 37 разів намагався прорвати оборону наших військ.

37 разів окупанти хотіли прорвати оборону ЗСУ на Курахівському напрямку: дивіться на карті

На Времівському напрямку ворог здійснив 3 штурми наших позицій в напрямку Богоявленки Донецької області.

На Оріхівському напрямку поблизу Роботиного було 2 безуспішні спроби атакувати українські підрозділи, які наші захисники відбили.

На Придніпровському напрямку наші військові жорстко припинили 7 спроб окупантів просуватись на рубежі, зайняті українськими військами.

На Гуляйпільському та Сіверському напрямках суттєвих змін не відбулося. Ворог здійснює перманентні обстріли цивільної інфраструктури, позицій наших військ, застосовує авіацію.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань загарбників не виявлено.

В Генштабі ЗСУ додали, що на кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території Росії, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність.