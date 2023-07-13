Суперечлива позиція різних країн: яке бачення нашої війни на Заході
Європейські країни готові підтримувати Україну у боротьбі з російськими окупантами, але при цьому не готові прийняти нас до НАТО, аби не стати частиною війни. Разом з тим існують суперечності у баченні ведення протистояння.
Про них 24 Каналу розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він пояснив деякі позиції щодо НАТО.
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Непослідовна позиція
За совами Мусієнка, з одного боку Україну пришвидшують у контрнаступі, з іншого – кажуть, що можуть бути виснаження Росії. В цій позиції є суперечності.
"Недостатньо кількох місяців, аби остаточно позбавити Росію можливості вести війну. Якби нам дали більше зброї і були літаки – це було б вже десь до кінця року", – відзначив військовий експерт.
Головне про саміт НАТО: дивитись відео
Тлумачення НАТО
Саміт НАТО у Вільнюсі, ймовірно, залишив партнерам широту для маневрів. Мусієнко припускає, що нічого не заважатиме членам Альянсу зібратися наступного року у Вашингтоні і сказати, що Україна виконала усі вимоги, вона має приєднатися до НАТО. Але це відбудеться за розуміння двох умов.
Перша: основна загроза для них, як і для нас – Росія, а не Китай. Саме Путін погрожує усім застосуванням ядерної зброї і знищенням Європи. Друга: з цією загрозою можна і потрібно боротися і український народ приклад цей демонструє. Тоді будуть зміни,
– пояснив Мусієнко.
Він додав, за усієї підтримки все ж простежується "холодна війна" по відношенню до Росії. Мовляв, можна її виснажити, але при цьому не ухвалювати рішення, які б могли її спровокувати.
"Ця позиція може змінитися і ми можемо допомогти переконати", – резюмував військовий експерт.
Саміт НАТО у Вільнюсі: основне
- 11 та 12 липня у Вільнюсі пройшов саміт НАТО. Він був вкрай важливим для України безпосередньо щодо майбутнього членства. Наразі є декілька важливих рішень, зокрема посилення зброєю та формування фундаменту безпеки на шляху до Альянсу.
- Для України скасували ПДЧ. Це надалі значно пришвидшить процес вступу до НАТО. Наразі країна займатиметься виконанням певних вимог та введенням відповідних стандартів.
- Наступного року в України є всі шанси й дійсно стати 33 країною-учасницею Альянсу. Безпосередньо Джо Байден натякнув, що статися це має за його каденції.