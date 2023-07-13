Противоречивая позиция разных стран: какое видение нашей войны на Западе
Европейские страны готовы поддерживать Украину в борьбе с российскими оккупантами, но при этом не готовы принять нас в НАТО, чтобы не стать частью войны. Вместе с тем, существуют противоречия в понимании ведения противостояния.
О них 24 Каналу рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он объяснил некоторые позиции в отношении НАТО.
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Непоследовательная позиция
По совам Мусиенко, с одной стороны, Украину ускоряют в контрнаступлении, с другой – говорят, что могут быть истощения России. В этой позиции есть противоречия.
"Недостаточно нескольких месяцев, чтобы окончательно лишить Россию возможности вести войну. Если бы нам дали больше оружия и были самолеты – это было бы уже где-то до конца года", – отметил военный эксперт.
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Толкование НАТО
Саммит НАТО в Вильнюсе, вероятно, оставил партнерам широту для маневров. Мусиенко предполагает, что ничего не мешает членам Альянса собраться в следующем году в Вашингтоне и сказать, что Украина выполнила все требования, она должна присоединиться к НАТО. Но это произойдет при понимании двух условий.
Первое: основная угроза для них, как и для нас – Россия, а не Китай. Именно Путин пригрозил всем применением ядерного оружия и уничтожением Европы. Второе: с этой угрозой можно и нужно бороться и украинский народ этот пример демонстрирует. Тогда будут изменения,
– объяснил Мусиенко.
Он добавил, что при всей поддержке все же прослеживается "холодная война" по отношению к России. Мол, можно ее истощить, но при этом не принимать решения, которые могли бы ее спровоцировать.
"Эта позиция может измениться, и мы можем помочь убедить", – резюмировал военный эксперт.
Саммит НАТО в Вильнюсе: основное
- 11 и 12 июля в Вильнюсе прошел саммит НАТО. Он был крайне важен для Украины непосредственного будущего членства. Есть несколько важных решений, в частности усиление оружием и формирование фундамента безопасности на пути к Североатлантическому союзу.
- Для Украины отменили ПДЧ. Это значительно ускорит процесс вступления в НАТО. Теперь страна будет заниматься выполнением определенных требований и введением соответствующих стандартов.
- В следующем году у Украины есть все шансы действительно стать 33 страной-участницей Альянса. Непосредственно Джо Байден намекнул, что произойдет это должно при его каденции.