Про них 24 Каналу розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він пояснив деякі позиції щодо НАТО.

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Непослідовна позиція

За совами Мусієнка, з одного боку Україну пришвидшують у контрнаступі, з іншого – кажуть, що можуть бути виснаження Росії. В цій позиції є суперечності.

"Недостатньо кількох місяців, аби остаточно позбавити Росію можливості вести війну. Якби нам дали більше зброї і були літаки – це було б вже десь до кінця року", – відзначив військовий експерт.

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Тлумачення НАТО

Саміт НАТО у Вільнюсі, ймовірно, залишив партнерам широту для маневрів. Мусієнко припускає, що нічого не заважатиме членам Альянсу зібратися наступного року у Вашингтоні і сказати, що Україна виконала усі вимоги, вона має приєднатися до НАТО. Але це відбудеться за розуміння двох умов.

Перша: основна загроза для них, як і для нас – Росія, а не Китай. Саме Путін погрожує усім застосуванням ядерної зброї і знищенням Європи. Друга: з цією загрозою можна і потрібно боротися і український народ приклад цей демонструє. Тоді будуть зміни,

– пояснив Мусієнко.

Він додав, за усієї підтримки все ж простежується "холодна війна" по відношенню до Росії. Мовляв, можна її виснажити, але при цьому не ухвалювати рішення, які б могли її спровокувати.

"Ця позиція може змінитися і ми можемо допомогти переконати", – резюмував військовий експерт.

Саміт НАТО у Вільнюсі: основне