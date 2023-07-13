О них 24 Каналу рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он объяснил некоторые позиции в отношении НАТО.

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Непоследовательная позиция

По совам Мусиенко, с одной стороны, Украину ускоряют в контрнаступлении, с другой – говорят, что могут быть истощения России. В этой позиции есть противоречия.

"Недостаточно нескольких месяцев, чтобы окончательно лишить Россию возможности вести войну. Если бы нам дали больше оружия и были самолеты – это было бы уже где-то до конца года", – отметил военный эксперт.

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Толкование НАТО

Саммит НАТО в Вильнюсе, вероятно, оставил партнерам широту для маневров. Мусиенко предполагает, что ничего не мешает членам Альянса собраться в следующем году в Вашингтоне и сказать, что Украина выполнила все требования, она должна присоединиться к НАТО. Но это произойдет при понимании двух условий.

Первое: основная угроза для них, как и для нас – Россия, а не Китай. Именно Путин пригрозил всем применением ядерного оружия и уничтожением Европы. Второе: с этой угрозой можно и нужно бороться и украинский народ этот пример демонстрирует. Тогда будут изменения,

– объяснил Мусиенко.

Он добавил, что при всей поддержке все же прослеживается "холодная война" по отношению к России. Мол, можно ее истощить, но при этом не принимать решения, которые могли бы ее спровоцировать.

"Эта позиция может измениться, и мы можем помочь убедить", – резюмировал военный эксперт.

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