Об этом 24 Каналу рассказал журналист, публицист Виталий Дымарский. По его словам, есть одна главная вещь, которая пугает Запад в случае развала России на несколько субъектов.

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Чего боятся на Западе

Секретарь СНБО Алексей Данилов неоднократно подчеркивал, что распад России неизбежен. А Западу следует к этому готовиться. Однако, кажется, что к этому не просто не готовятся, но и боятся этого процесса. Речь, в частности, о Соединенных Штатах.

Даже в такой ситуации боятся применения ядерного оружия. Речь идет о стране с ядерным оружием, которая при распаде выйдет из-под единого контроля. Хотя бы понятного – в чьих она руках,

– заметил Виталий Дымарский.

Россия может образоваться несколько отдельных субъектов – неизвестно, где и у кого может оказаться ядерное оружие. Неизвестно и то, кто именно будет руководить вновь созданными субъектами, то есть насколько они опасны.

"А если Россия не распадется, то нужно продумывать, как жить с ней дальше после победы Украины", – отметил журналист.

Вероятно, об этом думают западные лидеры. Однако до сих пор не пришли к единому решению. В частности, этим можно объяснить промедление Запада по передаче Украине определенных видов вооружения. Они хоть понимают, как важна победа Украины, но и боятся последствий для России.

Виталий Дымарский объяснил, почему Запад боится распада России: смотрите видео

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