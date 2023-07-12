В Кремле, в случае одобрения такого решения, смогут сбросить с себя крайне тяжелое ярмо, ведь денег на финансирование войны у России критически не хватает, а оккупированные территории испепеляют миллиарды. Даже несмотря на то, что Москва практически полностью посадила так называемые "ЛНР" и "ДНР" на самообеспечение, дальше выделять для "республик" и Крыма огромные суммы у Путина уже не могут. Почему в российских властях задумались об отказе от финансирования оккупированных территорий – читайте в материале 24 Канала.

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Россия откусила слишком большой кусок

Абсолютную манию бункерного фюрера и всех россиян по уничтожению украинцев трудно объяснить какой-либо логикой. С любой точки зрения захват Россией всей Украины или ее частей не приносит никаких дивидендов, которые могли бы хоть как-то компенсировать потраченные на это средства.

Оккупация Крыма и частей Донбасса, например, привела к тому, что Москве пришлось тратить просто невероятные суммы на содержание этих территорий, ведь ни один из регионов с экономической точки зрения не мог обеспечить себя даже на четверть.

Полуостров критически зависел от потока туристов, подачи воды с материковой части Украины, а также завоза всех товаров с большой земли. Превращение же Крыма в огромную военную базу для нападения на Херсонщину, тотальный беспредел, коррупция и нулевая возможность производить на полуострове хоть что-то, что можно экспортировать за границу, окончательно добили экономику автономной республики.

Так что кроме миллиардов на выплаты зарплат и пенсий, всевозможных реконструкций по-русски (это когда деньги куда-то ушли, а никто ничего не сделал), бункерному фюреру пришлось еще и вкладывать триллионы рублей просто на создание картинки привлекательной жизни на полуострове. Понятно, что в общем-то проект оказался провальным, ведь есть вещи, которые невозможно купить за деньги.

Так сколько бы триллионов Путин и его компания не вкладывали в оккупированный полуостров, превратить его в райское место никак не удалось, хотя бы из-за нашествия туда россиян.

Бездомные алкоголики с грязными штанами, которые заполонили курортные города, перекрытые заборами пляжи, кадыровцы и другие выходцы с Кавказа, которые чувствуют полную вседозволенность и ведут себя, как будто они у себя в Москве. А напоследок – казаки и ФСБшники с их карательными отрядами. Все это – символы прихода "русского мира" в Крым, которые невозможно скрыть. Однако если до полномасштабного вторжения Россия вполне была способна тратить сумасшедшие средства просто на показушную пропаганду, сейчас такой возможности у нее нет.

Кроме очень дорогостоящей войны, санкций и в принципе не работающей экономической системы, страну-бензоколонку тянут ко дну еще две созданные ею "республики". Только там ситуация гораздо хуже, чем даже в Крыму. Поскольку ни одно предприятие на оккупированном Донбассе вообще не способно показывать прибыльную работу.

Абсолютно все сферы жизни как на Донетчине, так и на Луганщине убыточны. Начиная от коммунального обслуживания местных жителей, заканчивая добычей полезных ископаемых и металлургией. По состоянию на июль 2023 года ситуация в так называемых "ДНР" и "ЛНР" настолько плохая, что даже неизвестно, продолжат ли эти регионы быть индустриальными после деоккупации.

Ведь восстановление большинства заводов и шахт может просто не иметь никакого смысла. Например, во время оккупации рашисты не захотели поддерживать работу доменных печей на ДМЗ, поэтому их останавливали. Это значит, что запустить производство можно только после замены этих агрегатов, которые стоят несколько миллиардов долларов. Будет ли подобный проект возобновления работы одного из старейших и мощных металлургических заводов рентабельным в принципе? Есть некоторые сомнения.

То же касается шахт и других предприятий. Россияне буквально уничтожили отрасль добычи угля на Донбассе, позатопляли подземными водами шахты, чем сделали их фактически не подлежащими восстановлению.



Если добавить к этому еще и безумные разрушения новооккупированных территорий в результате войны, наличие сотен тысяч безработных, а также ужасающий демографический перекос из-за мобилизации мужчин, можно с легкостью констатировать: у людей в ОРДЛО нет никаких шансов на выживание без деоккупации или спонсорства России. Однако Москва откусила гораздо больший кусок, чем может проглотить.

"Денег нет, но вы держитесь"

Поскольку в условиях санкций, достаточно дорогого в экономическом плане параллельного импорта для изготовления ракет и модернизации устаревшей военной техники Россия просто не способна выживать сама по себе, ей обязательно придется искать варианты, на чем экономить. И нет никаких сомнений в том, что сначала режим просто "умножит на ноль" финансирование оккупированных территорий Украины. По крайней мере, подобные предложения уже раздаются в некоторых властных кабинетах в Москве.

С точки зрения пропагандистской отказ от дотаций для недореспублик и Крыма не принесет режиму Путина никакого вреда. Ведь бункерному фюреру просто наплевать на то, будет ли комфортно жить кому-то из плебса в отжатых в Украине регионах. Более того, содержание Донбасса и Крыма не несет для рашистов вообще никакой ценности, поскольку сами эти области почти полностью разграблены и не способны к экономической интеграции в Россию.

К тому же существует большая вероятность потери рашистами контроля над тем же полуостровом в случае успешных наступательных действий ВСУ. Так зачем же Путину продолжать выделять миллиарды для любого функционирования оккупированных городов?

Так же бессмысленны и инвестиции в оккупированные части Херсонщины и Запорожья, куда российский режим за полтора года с момента захвата фактически вложил очень маленькие деньги.

Все расходы на эти оккупированные территории ограничивались финансированием пенсий и зарплат для "администраций" и бюджетников, тогда как российские солдаты занимались разрушением и разграблением.

В этом плане Москва в определенной степени даже смогла компенсировать свои потери за счет получения денег от торговли краденым зерном.

Но ведь подрыв Каховской ГЭС поставил крест на возможности аграриев выращивать зерновые культуры, так что и в этом плане в ближайшее время регионы станут россиянам просто ненужными.

Это, конечно, не означает, что рашисты просто отведут свои войска и не будут сопротивляться Силам Обороны Украины. Кремль будет пытаться замедлить или остановить наступление ВСУ, попытается удержать все захваченные города и села, но вовсе не будет вкладываться в финансирование жизни на этих оккупированных территориях. Как там говорил крымчанам Дмитрий Медведев: "Денег нет, но вы держитесь".

На Донбассе планируют еще одну тотальную мобилизацию

Кроме того, что остановка финансирования оккупированных территорий позволит Москве сэкономить выделенные на содержание Крыма и частей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей средства, это значительно ухудшит социальное положение для всех без исключения местных жителей.

Чтобы компенсировать безумные потери на фронте, россияне уже в ближайшее время хотят начать очередную волну мобилизации в так называемых "ДНР" и "ЛНР". При этом, как уже давно выяснили для себя оккупанты, чем меньше у людей возможностей заработать деньги, тем проще заманить их на войну, где Россия так или иначе платит немалые зарплаты.

Конечно, у тех жителей Донетчины и Луганщины, которые до сих пор не участвовали в боевых действиях против Украины, нет особого желания воевать, однако для многих бедность может быть достаточным аргументом. Особенно с учетом того, что благодаря многолетнему влиянию пропаганды отношение немалого количества до сих пор не мобилизованных мужчин из ОРДЛО к Украине совсем не хорошее.

Понятно, что полностью заместить потребности на войне добровольцами, которым будут обещать большие деньги за пребывание в тылу на блокпостах, никак не получится. Так что нет никаких сомнений, что захватчики вернутся к своей любимой тактике задержания мужчин прямо на улице с последующей отправкой в самые горячие точки. Без подготовки и какого-нибудь слаживания.

Благодаря комплексу таких действий Кремль не просто ничего не потеряет, но много получит, ведь:

Во-первых, перенаправит на финансирование боевых действий "лишние" миллиарды.

Во-вторых, в очередной раз отправит украинцев воевать против своих.

Для Москвы подобный сценарий очень выгоден, поскольку в случае поражения она просто максимально лишит Донбасс трудоспособного населения и сделает для Украины задачу восстановления региона более сложной.

Кроме того, если режим все же более или менее выплачивает компенсации за ранение или гибель на фронте россиян, то на жителей "республик" это не распространяется, а это также позволит Кремлю сэкономить немалые суммы. Так что уже в ближайшее время существование людей на оккупированных территориях может оказаться совершенно невозможным.