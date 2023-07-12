У Кремлі, у випадку схвалення такого рішення, зможуть скинути з себе вкрай важке ярмо, адже грошей на фінансування війни в Росії критично не вистачає, а окуповані території спопеляють мільярди. Навіть попри те, що Москва практично повністю посадила так звані "ЛНР" і "ДНР" на самозабезпечення, далі виділяти для "республік" і Криму величезні суми у Путіна вже не можуть. Чому в російській владі задумалися про відмову від фінансування окупованих територій – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Росія відкусила занадто великий шматок

Абсолютну манію бункерного фюрера та всіх росіян щодо знищення українців важко пояснити якоюсь логікою. З будь-якої точки зору захоплення Росією всієї України або ж її частин не приносить ніяких дивідендів, які б могли хоч якось компенсувати витрачені на це кошти.

Окупація Криму та частин Донбасу, наприклад, призвела до того, що Москві довелося витрачати просто неймовірні суми на утримання цих територій, адже жоден із регіонів з економічної точки зору не був здатен забезпечити себе навіть на чверть.

Півострів критично залежав від потоку туристів, подачі води з материкової частини України, а також завезення всіх товарів з великої землі. Перетворення ж Криму на величезну військову базу для нападу на Херсонщину, тотальне беззаконня, корупція та нульова можливість виробляти на півострові хоч щось, що можна експортувати за кордон, остаточно добили економіку автономної республіки.

То ж крім мільярдів на виплати зарплат і пенсій, всілякі реконструкції по-російськи (це коли гроші кудись пішли, а ніхто нічого не зробив), бункерному фюреру довелося ще й вкладати трильйони рублів просто на створення картинки привабливого життя на півострові. Зрозуміло, що загалом проєкт виявився провальним, адже є речі, які неможливо купити за гроші.

То ж скільки б трильйонів Путін та його компанія не вкладали в окупований півострів, перетворити його на райське місце аж ніяк не вдалося, хоча б через навалу туди росіян.

Безхатьки-алкоголіки із брудними штанами, які заполонили курортні міста, перекриті парканами пляжі, кадировці та інші вихідці з Кавказу, які відчувають повну вседозволеність та поводяться, ніби вони у себе в Москві. А наостанок – козаки та ФСБшники з їхніми каральними загонами. Все це – символи приходу "русского мира" у Крим, які неможливо приховати. Однак якщо до повномасштабного вторгнення Росія цілком була здатна витрачати шалені кошти просто на показушну пропаганду, наразі такої можливості у неї нема.

Окрім війни, яка дуже дорого коштує, санкцій та економічної системи, яка в принципі не працює, країну-бензоколонку тягнуть на дно ще дві створені нею "республіки". Тільки там ситуація значно гірша, ніж навіть у Криму. Оскільки жодне підприємство на окупованому Донбасі взагалі не здатне показувати прибуткову роботу.

Абсолютно всі сфери життя як на Донеччині, так і на Луганщині є збитковими. Починаючи від комунального обслуговування місцевих мешканців, закінчуючи видобутком корисних копалин та металургією. Станом на липень 2023, ситуація в так званих "ДНР" та "ЛНР" є настільки поганою, що навіть невідомо, чи ці регіони продовжать бути індустріальними після деокупації.

Адже відновлення більшості заводів та шахт може просто не мати жодного сенсу. Наприклад, під час окупації рашисти не захотіли підтримувати роботу доменних печей на ДМЗ, то ж позупиняли їх. Це означає, що запустити виробництво можна лише після заміни цих агрегатів, які коштують кілька мільярдів доларів. Чи буде подібний проєкт відновлення роботи одного з найстаріших та найпотужніших металургійних заводів рентабельним в принципі? Є деякі сумніви.

Те ж саме стосується шахт та інших підприємств. Росіяни буквально знищили галузь видобування вугілля на Донбасі, позатоплювали підземними водами шахти, чим зробили їх такими, що фактично не підлягають відновленню.



Якщо додати до цього ще й шалені руйнування новоокупованих територій внаслідок війни, наявність сотень тисяч безробітних, а також жахливий демографічний перекіс через мобілізацію чоловіків, можна з легкістю констатувати: у людей в ОРДЛО немає жодних шансів на виживання без деокупації або спонсорства Росії. Однак Москва відкусила значно більший шматок, ніж може проковтнути.

"Грошей нема, але ви тримайтеся"

Оскільки за умов санкцій, достатньо дорогого в економічному плані паралельного імпорту для виготовлення ракет та модернізації застарілої військової техніки Росія просто не здатна виживати сама по собі, їй обов'язково доведеться шукати варіанти, на чому економити. І нема жодних сумнівів у тому, що спочатку режим просто "помножить на нуль" фінансування окупованих територій України. Принаймні подібні пропозиції вже лунають у деяких владних кабінетах у Москві.

З точки зору пропагандистської відмова від дотацій для недореспублік та Криму не принесе режиму Путіна ніякої шкоди. Адже бункерному фюреру просто наплювати на те, чи буде комфортно жити комусь із плебсу у віджатих в України регіонах. Ба більше, утримання Донбасу та Криму не несе для рашистів взагалі ніякої цінності, оскільки самі ці області є майже повністю розграбованими та не здатними до економічної інтеграції у Росію.

До того ж існує неабияка вірогідність втрати рашистами контролю над тим самим півостровом у разі успішних наступальних дій ЗСУ. То ж навіщо Путіну продовжувати виділяти мільярди для хоч якогось функціонування окупованих міст?

Так само беззмістовними є й інвестиції в окуповані частини Херсонщини та Запоріжжя, куди російський режим за півтора року з моменту захоплення фактично вклав дуже маленькі гроші.

Усі витрати на ці новоокуповані території обмежувалися фінансуванням пенсій та зарплат для "адміністрацій" та бюджетників, тоді як російські солдати займалися руйнуванням та розграбуванням.

У цьому плані Москва певною мірою навіть змогла компенсувати свої втрати внаслідок отримання грошей від торгівлі краденим зерном.

Але ж підрив Каховської ГЕС поставив хрест на можливості аграріїв вирощувати зернові культури, то ж і в цьому плані найближчим часом регіони стануть росіянам просто непотрібними.

Це, звісно, не означає, що рашисти просто відведуть свої війська та не будуть чинити опір Силам Оборони України. Кремль намагатиметься сповільнити або зупинити наступ ЗСУ, спробує втримати усі захоплені міста та села, але зовсім не вкладатиметься у фінансування життя на цих окупованих територіях. Як там казав кримчанам Дмітрій Мєдвєдєв: "грошей нема, але ви тримайтеся".

На Донбасі планують ще одну тотальну мобілізацію

Крім того, що зупинка фінансування окупованих територій дозволить Москві зекономити виділені на утримання Криму та частин Донбасу, Херсонської і Запорізької областей кошти, це значно погіршить соціальне становище для всіх без виключення місцевих жителів.

Аби компенсувати шалені втрати на фронті, росіяни вже найближчим часом хочуть почати чергову хвилю мобілізації у так званих "ДНР" і "ЛНР". При цьому, як вже давно з'ясували для себе окупанти, чим менше у людей можливостей заробити гроші, тим простіше заманити їх на війну, де Росія так чи інакше сплачує чималі зарплати.

Звісно, у тих жителів Донеччини та Луганщини, які досі не брали участь у бойових діях проти України, немає особливого бажання воювати, однак бідність для багатьох може бути достатнім аргументом. Особливо з урахуванням того, що завдяки багаторічному впливу пропаганди ставлення чималої кількості досі не мобілізованих чоловіків з ОРДЛО до України зовсім не є гарним.

Зрозуміло, що повністю замістити потреби на війні добровольцями, яким обіцятимуть великі гроші за перебування в тилу на блокпостах, аж ніяк не вийде. То ж нема жодних сумнівів, що загарбники повернуться до своєї улюбленої тактики затримання чоловіків прямо на вулиці з подальшим відправленням у найбільш гарячі точки. Без підготовки та якогось злагодження.

Завдяки комплексу таких дій Кремль не просто нічого не втратить, а й багато отримає, адже:

По-перше, перенаправить на фінансування бойових дій "зайві" мільярди.

По-друге, в черговий раз відправить українців воювати проти своїх.

Для Москви подібний сценарій дуже вигідний, оскільки у випадку поразки, вона просто максимально позбавить Донбас працездатного населення та зробить для України завдання відновлення регіону складнішим.

Крім того, якщо режим все ж таки більш-менш виплачує компенсації за поранення чи загибель на фронті росіян, то на жителів "республік" це подекуди не розповсюджується, а це також дозволить Кремлю зекономити чималі суми. Так що вже найближчим часом існування людей на окупованих територіях може стати зовсім неможливим.