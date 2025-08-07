01:00, 07 серпня

Дональд Трамп заявив, що США мали "дуже хороші переговори" з Путіним.

Ми ще не визначили місце, але сьогодні ми мали дуже гарні переговори з Путіним. Є велика ймовірність, що ми зможемо покласти край цьому шляху. Він був довгим і досі триває, але є велика ймовірність, що зустріч відбудеться зовсім скоро,

– сказав президент США.

Водночас на питання про те, чи зробив Путін певні поступки, Трамп відповів, що "не назвав би це проривом".

Також припустив, що після Індії США можуть запровадити тарифи для Китаю та кількох інших країн.