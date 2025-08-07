Укр Рус
24 Канал Новини України Атака "Шахедами", вибухи в Росії: хронологія 1261 дня війни
7 серпня, 06:24
10

Атака "Шахедами", вибухи в Росії: хронологія 1261 дня війни

Юлія Муріна

В Україні 1261 доба повномасштабної війни. Росія продовжує терор цивільного населення, завдаючи ударів "Шахедами" й не тільки. Також намагається захопити якомога більше наших територій.

О главных новостях 7 августа – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, последствиях российских атак – сообщает 24 Канал.

Смотрите также Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом

 

06:06, 07 серпня

Росіяни заявили про "атаку БпЛА" у Волгоградській області

Окупанти заявили про нібито атаку безпілотників на місто Суровикіно Волгоградської області.

Росіяни скаржаться на вибухи, публікують кадри пожежі.

03:05, 07 серпня

Трамп прокоментував можливість зустрічі із Зеленським та Путіним

 Трамп планує провести тристоронню зустріч з Зеленським і Трампом. 

Є дуже висока ймовірність, що вони це зроблять (погодяться – 24 Канал), 
– сказав президент США.



 

02:51, 07 серпня

У Кривому Розі пролунали вибухи

Серія вибухів прогриміла у Кривому Розі. Повітряні сили попереджали про російські безпілотники.

01:47, 07 серпня

Білий дім зробив заяву щодо санкцій проти Росії та її помічників

Трамп заявив, що США продовжуватимуть запроваджувати вторинні санкції.

Ви побачите набагато більше, ви побачите багато вторинних санкцій, 
– сказав президент.

 Також не виключив введення додаткових мит на товари з Китаю.

Ми зробили це з Індією, ми зробимо це, напевно, з парою інших країн, однією з них може бути Китай, 
– додав Трамп.

01:00, 07 серпня

Трамп прокоментував переговори Віткоффа та Путіна

Дональд Трамп заявив, що США мали "дуже хороші переговори" з Путіним. 

Ми ще не визначили місце, але сьогодні ми мали дуже гарні переговори з Путіним. Є велика ймовірність, що ми зможемо покласти край цьому шляху. Він був довгим і досі триває, але є велика ймовірність, що зустріч відбудеться зовсім скоро, 
– сказав президент США.

Водночас на питання про те, чи зробив Путін певні поступки, Трамп відповів, що "не назвав би це проривом".

Також припустив, що після Індії США можуть запровадити тарифи для Китаю та кількох інших країн.

00:18, 07 серпня

Росіяни на фронті використовують тактику "тисячі порізів", – Сирський

Протягом липня російські війська намагалися наступати практично по всій лінії бойового зіткнення. 

Під час атак ворог використовує тактику "тисячі порізів" і застосовує для наступальних дій невеликі штурмові групи.