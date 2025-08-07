О главных новостях 7 августа – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, последствиях российских атак – сообщает 24 Канал.
Окупанти заявили про нібито атаку безпілотників на місто Суровикіно Волгоградської області. Росіяни скаржаться на вибухи, публікують кадри пожежі. Трамп планує провести тристоронню зустріч з Зеленським і Трампом. Є дуже висока ймовірність, що вони це зроблять (погодяться – 24 Канал), Серія вибухів прогриміла у Кривому Розі. Повітряні сили попереджали про російські безпілотники. Трамп заявив, що США продовжуватимуть запроваджувати вторинні санкції. Ви побачите набагато більше, ви побачите багато вторинних санкцій, Також не виключив введення додаткових мит на товари з Китаю. Ми зробили це з Індією, ми зробимо це, напевно, з парою інших країн, однією з них може бути Китай, Дональд Трамп заявив, що США мали "дуже хороші переговори" з Путіним. Ми ще не визначили місце, але сьогодні ми мали дуже гарні переговори з Путіним. Є велика ймовірність, що ми зможемо покласти край цьому шляху. Він був довгим і досі триває, але є велика ймовірність, що зустріч відбудеться зовсім скоро, Водночас на питання про те, чи зробив Путін певні поступки, Трамп відповів, що "не назвав би це проривом". Також припустив, що після Індії США можуть запровадити тарифи для Китаю та кількох інших країн. Протягом липня російські війська намагалися наступати практично по всій лінії бойового зіткнення. Під час атак ворог використовує тактику "тисячі порізів" і застосовує для наступальних дій невеликі штурмові групи.
