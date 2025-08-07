01:00, 7 августа

Дональд Трамп заявил, что США имели "очень хорошие переговоры" с Путиным.

Мы еще не определили место, но сегодня мы имели очень хорошие переговоры с Путиным. Есть большая вероятность, что мы сможем положить конец этому пути. Он был долгим и до сих пор продолжается, но есть большая вероятность, что встреча состоится совсем скоро,

– сказал президент США.

В то же время на вопрос о том, сделал ли Путин определенные уступки, Трамп ответил, что "не назвал бы это прорывом".

Также предположил, что после Индии США могут ввести тарифы для Китая и нескольких других стран.