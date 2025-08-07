О главных новостях 7 августа – ситуацию на фронте, в тылу и на международной арене, последствия российских атак – сообщает 24 Канал.
Россияне заявили об "атаке БпЛА" в Волгоградской области
Трамп прокомментировал возможность встречи с Зеленским и Путиным
В Кривом Роге прогремели взрывы
Белый дом сделал заявление относительно санкций против России и ее помощников
Трамп прокомментировал переговоры Виткоффа и Путина
Россияне на фронте используют тактику "тысячи порезов", – Сырский
Оккупанты заявили о якобы атаке беспилотников на город Суровикино Волгоградской области.
Россияне жалуются на взрывы, публикуют кадры пожара.
Трамп планирует провести трехстороннюю встречу с Зеленским и Трампом.
Есть очень высокая вероятность, что они это сделают (согласятся – 24 Канал),
Серия взрывов прогремела в Кривом Роге. Воздушные силы предупреждали о российских беспилотниках.
Трамп заявил, что США будут продолжать вводить вторичные санкции.
Вы увидите гораздо больше, вы увидите много вторичных санкций,
Также не исключил введение дополнительных пошлин на товары из Китая.
Мы сделали это с Индией, мы сделаем это, наверное, с парой других стран, одной из них может быть Китай,
Дональд Трамп заявил, что США имели "очень хорошие переговоры" с Путиным.
Мы еще не определили место, но сегодня мы имели очень хорошие переговоры с Путиным. Есть большая вероятность, что мы сможем положить конец этому пути. Он был долгим и до сих пор продолжается, но есть большая вероятность, что встреча состоится совсем скоро,
В то же время на вопрос о том, сделал ли Путин определенные уступки, Трамп ответил, что "не назвал бы это прорывом".
Также предположил, что после Индии США могут ввести тарифы для Китая и нескольких других стран.
В течение июля российские войска пытались наступать практически по всей линии боевого соприкосновения.
Во время атак враг использует тактику "тысячи порезов" и применяет для наступательных действий небольшие штурмовые группы.