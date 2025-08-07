О главных новостях 7 августа – ситуацию на фронте, в тылу и на международной арене, последствия российских атак – сообщает 24 Канал.

06:06, 7 августа

Россияне заявили об "атаке БпЛА" в Волгоградской области

Оккупанты заявили о якобы атаке беспилотников на город Суровикино Волгоградской области.

Россияне жалуются на взрывы, публикуют кадры пожара.

03:05, 7 августа

Трамп прокомментировал возможность встречи с Зеленским и Путиным

Трамп планирует провести трехстороннюю встречу с Зеленским и Трампом.

Есть очень высокая вероятность, что они это сделают (согласятся – 24 Канал),
– сказал президент США.



02:51, 7 августа

В Кривом Роге прогремели взрывы

Серия взрывов прогремела в Кривом Роге. Воздушные силы предупреждали о российских беспилотниках.

01:47, 7 августа

Белый дом сделал заявление относительно санкций против России и ее помощников

Трамп заявил, что США будут продолжать вводить вторичные санкции.

Вы увидите гораздо больше, вы увидите много вторичных санкций,
– сказал президент.

Также не исключил введение дополнительных пошлин на товары из Китая.

Мы сделали это с Индией, мы сделаем это, наверное, с парой других стран, одной из них может быть Китай,
– добавил Трамп.

01:00, 7 августа

Трамп прокомментировал переговоры Виткоффа и Путина

Дональд Трамп заявил, что США имели "очень хорошие переговоры" с Путиным.

Мы еще не определили место, но сегодня мы имели очень хорошие переговоры с Путиным. Есть большая вероятность, что мы сможем положить конец этому пути. Он был долгим и до сих пор продолжается, но есть большая вероятность, что встреча состоится совсем скоро,
– сказал президент США.

В то же время на вопрос о том, сделал ли Путин определенные уступки, Трамп ответил, что "не назвал бы это прорывом".

Также предположил, что после Индии США могут ввести тарифы для Китая и нескольких других стран.

00:18, 7 августа

Россияне на фронте используют тактику "тысячи порезов", – Сырский

В течение июля российские войска пытались наступать практически по всей линии боевого соприкосновения.

Во время атак враг использует тактику "тысячи порезов" и применяет для наступательных действий небольшие штурмовые группы.