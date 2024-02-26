Де надалі може наступати ворог: військовий оглядач оцінив ситуацію на фронті

Російський диктатор Владімір Путін може скористатися нестачею снарядів в українській армії та продовжити наступ одразу на декількох напрямках. До того ж окупанти мають виконати завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донеччини й Луганщини.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що після захоплення Авдіївки ворог рухається у бік Ласточкиного. Там зараз йдуть бої, про окупацію не мовиться.

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Де Росія може розвинути новий наступ

Ворог намагатиметься атакувати по всій лінії фронту, щоб знайти слабке місце в обороні України. Тому росіяни можуть спрямовувати сили на Ласточкине, а також на Бахмутський напрямок, рухатись у бік Курахово чи Вугледара, адже Мар'їнку вони вже захопили.

Наразі відносне затишшя на Лимано-Куп'янському напрямку, але очевидно, що воно не таке, якого прагне Україна. Тож ворог розтягуватиме свої війська, шукаючи місце для того, щоб атакувати.

Щодо боєприпасів, то зараз ми справді фіксуємо "снарядний голод". Ворог переважає у вогневій потужності, скидає на наші голови більше снарядів, ніж ми. Але звучало багато обіцянок від ЄС до другої річниці повномасштабного вторгнення, тому сподіваюся, що отримаємо боєприпаси, які дуже необхідні,

– зауважив Денис Попович.

До Києва 24 лютого приїжджало багато чиновників. Всі вони взяли на себе певні зобов'язання щодо підтримки України, тож ми очікуємо на фінансування одразу з кількох різних джерел. Це означає, що вікно можливостей для Росії стане меншим. Проте варто дочекатися від наших партнерів дій, а не лише слів.

Які дедлайни ставиться перед собою Росія

Окупанти вже роками говорять про те, що мають завдання вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Кінцевим терміном його виконання називають різні дати – від річниці повномасштабного вторгнення до так званих "виборів" у Росії.

Дедлайни ставилися різні – це і 24 лютого, і березень, і дата звернення Путіна до федеральних зборів, яке заплановане на 29 лютого. Але загальна ціль одна – вийти на кордони цих двох областей. Для цього вони у 2023 році наступали на Бахмут,

– розповів Денис Попович.

Сьогодні в окупантів ширші напрямки наступу. Вони зосереджують свої сили одразу на кількох ділянках – це Бахмут, Курахово, Вугледар, Авдіївка. Щодо Запорізької та Херсонської областей, то там у росіян сумнівні можливості для просування. ЗСУ втримують плацдарм у Кринках. Водночас ситуація біля Роботиного дуже важка.

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