Где в дальнейшем может наступать враг: военный обозреватель оценил ситуацию на фронте

Российский диктатор Владимир Путин может воспользоваться нехваткой снарядов в украинской армии и продолжить наступление сразу на нескольких направлениях. К тому же оккупанты должны выполнить задачу по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный обозреватель Денис Попович, заметив, что после захвата Авдеевки враг движется в сторону Ласточкино. Там сейчас идут бои, об оккупации не говорится.

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Где Россия может развить новое наступление

Враг будет пытаться атаковать по всей линии фронта, чтобы найти слабое место в обороне Украины. Поэтому россияне могут направлять силы на Ласточкино, а также на Бахмутское направление, двигаться в сторону Курахово или Угледара, ведь Марьинку они уже захватили.

Сейчас относительное затишье на Лимано-Купянском направлении, но очевидно, что оно не такое, которого хочет Украина. Поэтому враг будет растягивать свои войска, ища место для того, чтобы атаковать.

Что касается боеприпасов, то сейчас мы действительно фиксируем "снарядный голод". Враг преобладает в огневой мощи, сбрасывает на наши головы больше снарядов, чем мы. Но звучало много обещаний от ЕС ко второй годовщине полномасштабного вторжения, поэтому надеюсь, что получим боеприпасы, которые очень необходимы,

– отметил Денис Попович.

В Киев 24 февраля приезжало много чиновников. Все они взяли на себя определенные обязательства по поддержке Украины, поэтому мы ожидаем финансирования сразу из нескольких различных источников. Это означает, что окно возможностей для России станет меньше. Однако стоит дождаться от наших партнеров действий, а не только слов.

Какие дедлайны ставится перед собой Россия

Оккупанты уже годами говорят о том, что имеют задачу выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Конечным сроком ее выполнения называют разные даты – от годовщины полномасштабного вторжения до так называемых "выборов" в России.

Дедлайны ставились разные – это и 24 февраля, и март, и дата обращения Путина к федеральному собранию, которое запланировано на 29 февраля. Но общая цель одна – выйти на границы этих двух областей. Для этого они в 2023 году наступали на Бахмут,

– рассказал Денис Попович.

Сегодня у оккупантов более широкие направления наступления. Они сосредотачивают свои силы сразу на нескольких участках – это Бахмут, Курахово, Угледар, Авдеевка. По Запорожской и Херсонской областей, то там у россиян сомнительные возможности для продвижения. ВСУ удерживают плацдарм в Крынках. В то же время ситуация возле Работино очень тяжелая.

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