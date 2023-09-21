Щоб ніхто й не думав напасти: Черник назвав найкращу модель армії для України

Теперішня війна в Україні продемонструвала, що людство ніколи не буде достатньо цивілізованим, щоб не вбивати одне одного. Особливо якщо не поталанило із сусідами.

Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, якою повинна бути українська армія, щоб ніхто й не думав напасти на нашу країну.

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"Така система воєнного укладу, як у Швейцарії, – служать усі. Хочемо вижити – кожен має вміти воювати. Мінімум п'ять місяців базової тактичної підготовки", – сказав Черник.

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Якби всі громадяни вміли принаймні користуватися зброєю і накладати турнікети, не було б стількох жертв серед цивільного населення.

Прямий військовий союз зі США

В активній фазі війни Україна навряд чи матиме шанс вступити в НАТО. Тому найприйнятнішим сценарієм може стати ізраїльський.

Ізраїль не належить до жодних оборонних структур – він сам собою. Але має колосальну фінансову і технологічну підтримку від США,

– зазначив Черник.

Якщо помріяти, то на території України можна розмістити такі сили:

біля Стрия шість важких бомбардувальників B-1 Lancer, ще краще – B-21 Raider;

по периметру Житомир – Київ – повернена Донеччина – Севастополь – Одеса п'ять американських авіаційних бригад – по 48 машин F-22, F-15 та F-35 у кожній;

чотири бригади або повноцінна дивізія "Клекотливих орлів" з танками, артилерією;

у бухтах Балаклави та Одеси по 3–4 есмінці класу Arleigh Burke, 1–2 Ticonderoga, 5–7 підводних човнів класу Los Angeles.

Крім того, не буде зайвим передавати на армію 3% ВВП щорічно.

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