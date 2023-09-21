Чтобы никто и не думал напасть: Черник назвал лучшую модель армии для Украины
Нынешняя война в Украине продемонстрировала, что человечество никогда не будет достаточно цивилизованным, чтобы не убивать друг друга. Особенно если не повезло с соседями.
Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, какой должна быть украинская армия, чтобы никто и не думал напасть на нашу страну.
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"Такая система военного уклада, как в Швейцарии, – служат все. Хотим выжить – каждый должен уметь воевать. Минимум пять месяцев базовой тактической подготовки", – сказал Черник.
О какой украинской армии мечтает Петр Черник: смотрите видео 24 Канала
Если бы все граждане умели хотя бы пользоваться оружием и накладывать турникеты, не было бы стольких жертв среди гражданского населения.
Прямой военный союз с США
В активной фазе войны у Украины вряд ли будет шанс вступить в НАТО. Поэтому наиболее приемлемым сценарием может стать израильский.
Израиль не принадлежит ни к каким оборонным структурам – он сам по себе. Но имеет колоссальную финансовую и технологическую поддержку от США,
– отметил Черник.
Если помечтать, то на территории Украины можно разместить следующие силы:
- около Стрыя шесть тяжелых бомбардировщиков B-1 Lancer, еще лучше – B-21 Raider;
- по периметру Житомир – Киев – возвращенная Донетчина – Севастополь – Одесса пять американских авиационных бригад – по 48 машин F-22, F-15 и F-35 в каждой;
- четыре бригады или полноценная дивизия "Клокочущих орлов" с танками, артиллерией;
- в бухтах Балаклавы и Одессы по 3–4 эсминца класса Arleigh Burke, 1–2 Ticonderoga, 5–7 подлодок класса Los Angeles.
Кроме того, не будет лишним передавать на армию 3% ВВП ежегодно.
Военная помощь для Украины: последние новости
- На 15-м заседании "Рамштайна" Украина достигла положительных решений по боеприпасам, авиации и ПВО. Остается актуальным только наращивание военной помощи.
- В интервью CNN Владимир Зеленский сообщил, что решение относительно дальнобойных ATACMS "на финишной прямой". Джо Байден до сих пор рассматривает этот вопрос.
- Тем временем украинские пилоты учатся на истребителях F-16. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что процесс "набрал обороты".