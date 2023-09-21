Чтобы никто и не думал напасть: Черник назвал лучшую модель армии для Украины

Нынешняя война в Украине продемонстрировала, что человечество никогда не будет достаточно цивилизованным, чтобы не убивать друг друга. Особенно если не повезло с соседями.

Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, какой должна быть украинская армия, чтобы никто и не думал напасть на нашу страну.

Вашему вниманию Так можно жить, — Зеленский о том, готова ли Украина к длительной войне с Россией

"Такая система военного уклада, как в Швейцарии, – служат все. Хотим выжить – каждый должен уметь воевать. Минимум пять месяцев базовой тактической подготовки", – сказал Черник.

О какой украинской армии мечтает Петр Черник: смотрите видео 24 Канала

Если бы все граждане умели хотя бы пользоваться оружием и накладывать турникеты, не было бы стольких жертв среди гражданского населения.

Прямой военный союз с США

В активной фазе войны у Украины вряд ли будет шанс вступить в НАТО. Поэтому наиболее приемлемым сценарием может стать израильский.

Израиль не принадлежит ни к каким оборонным структурам – он сам по себе. Но имеет колоссальную финансовую и технологическую поддержку от США,

– отметил Черник.

Если помечтать, то на территории Украины можно разместить следующие силы:

около Стрыя шесть тяжелых бомбардировщиков B-1 Lancer, еще лучше – B-21 Raider;

по периметру Житомир – Киев – возвращенная Донетчина – Севастополь – Одесса пять американских авиационных бригад – по 48 машин F-22, F-15 и F-35 в каждой;

четыре бригады или полноценная дивизия "Клокочущих орлов" с танками, артиллерией;

в бухтах Балаклавы и Одессы по 3–4 эсминца класса Arleigh Burke, 1–2 Ticonderoga, 5–7 подлодок класса Los Angeles.

Кроме того, не будет лишним передавать на армию 3% ВВП ежегодно.

Военная помощь для Украины: последние новости