Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, якою повинна бути українська армія, щоб ніхто й не думав напасти на нашу країну.

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"Така система воєнного укладу, як у Швейцарії, – служать усі. Хочемо вижити – кожен має вміти воювати. Мінімум п'ять місяців базової тактичної підготовки", – сказав Черник.

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Якби всі громадяни вміли принаймні користуватися зброєю і накладати турнікети, не було б стількох жертв серед цивільного населення.

Прямий військовий союз зі США

В активній фазі війни Україна навряд чи матиме шанс вступити в НАТО. Тому найприйнятнішим сценарієм може стати ізраїльський.

Ізраїль не належить до жодних оборонних структур – він сам собою. Але має колосальну фінансову і технологічну підтримку від США,

– зазначив Черник.

Якщо помріяти, то на території України можна розмістити такі сили:

біля Стрия шість важких бомбардувальників B-1 Lancer, ще краще – B-21 Raider;

по периметру Житомир – Київ – повернена Донеччина – Севастополь – Одеса п'ять американських авіаційних бригад – по 48 машин F-22, F-15 та F-35 у кожній;

чотири бригади або повноцінна дивізія "Клекотливих орлів" з танками, артилерією;

у бухтах Балаклави та Одеси по 3–4 есмінці класу Arleigh Burke, 1–2 Ticonderoga, 5–7 підводних човнів класу Los Angeles.

Крім того, не буде зайвим передавати на армію 3% ВВП щорічно.

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