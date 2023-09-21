Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, якою повинна бути українська армія, щоб ніхто й не думав напасти на нашу країну.
До вашої уваги Так можна жити, — Зеленський про те, чи готова Україна до тривалої війни з Росією
"Така система воєнного укладу, як у Швейцарії, – служать усі. Хочемо вижити – кожен має вміти воювати. Мінімум п'ять місяців базової тактичної підготовки", – сказав Черник.
Про яку українську армію мріє Петро Черник: дивіться відео 24 Каналу
Якби всі громадяни вміли принаймні користуватися зброєю і накладати турнікети, не було б стількох жертв серед цивільного населення.
Прямий військовий союз зі США
В активній фазі війни Україна навряд чи матиме шанс вступити в НАТО. Тому найприйнятнішим сценарієм може стати ізраїльський.
Ізраїль не належить до жодних оборонних структур – він сам собою. Але має колосальну фінансову і технологічну підтримку від США,
– зазначив Черник.
Якщо помріяти, то на території України можна розмістити такі сили:
- біля Стрия шість важких бомбардувальників B-1 Lancer, ще краще – B-21 Raider;
- по периметру Житомир – Київ – повернена Донеччина – Севастополь – Одеса п'ять американських авіаційних бригад – по 48 машин F-22, F-15 та F-35 у кожній;
- чотири бригади або повноцінна дивізія "Клекотливих орлів" з танками, артилерією;
- у бухтах Балаклави та Одеси по 3–4 есмінці класу Arleigh Burke, 1–2 Ticonderoga, 5–7 підводних човнів класу Los Angeles.
Крім того, не буде зайвим передавати на армію 3% ВВП щорічно.
Військова допомога для України: останні новини
- На 15-му засіданні "Рамштайну" Україна досягла позитивних рішень щодо боєприпасів, авіації та ППО. Залишається актуальним лише нарощування військової допомоги.
- В інтерв'ю CNN Володимир Зеленський повідомив, що рішення щодо далекобійних ATACMS "на фінішній прямій". Джо Байден досі розглядає це питання.
- Тим часом українські пілоти навчаються на винищувачах F-16. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що процес "набрав обертів".