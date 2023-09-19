Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, що залишається актуальним лише нарощування військової допомоги.

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"Із цим "Рамштайном" ситуація абсолютно нормальна та робоча. Ті питання, які ставили на порядок денний, усі розглянуті. Щодо них є позитивні рішення", – зазначив Мусієнко.

Про які позитивні рішення мова

Україна змогла домовитися зі своїми партнерами щодо таких питань, як-от:

  • подальша підтримка снарядами, боєприпасами, мінами для наступальних дій;
  • підготовка наших сил до зими і весни наступного року, зокрема навчання пілотів та передання літаків;
  • зміцнення та розбудова багатоешелонованої протиповітряної оборони.

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