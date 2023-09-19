Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, що залишається актуальним лише нарощування військової допомоги.

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"Із цим "Рамштайном" ситуація абсолютно нормальна та робоча. Ті питання, які ставили на порядок денний, усі розглянуті. Щодо них є позитивні рішення", – зазначив Мусієнко.

Зустрічі у форматі "Рамштайн" – серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу з метою синхронізації та прискорення надання зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню. Отримали назву за місцем проведення першої – на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах.

Про які позитивні рішення мова

Україна змогла домовитися зі своїми партнерами щодо таких питань, як-от:

подальша підтримка снарядами, боєприпасами, мінами для наступальних дій;

підготовка наших сил до зими і весни наступного року, зокрема навчання пілотів та передання літаків;

зміцнення та розбудова багатоешелонованої протиповітряної оборони.

Зверніть увагу! Натепер Володимир Зеленський перебуває в США. Крім усього іншого, він зустрінеться з Джо Байденом і обговорить передання Україні далекобійних ракет ATACMS.

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