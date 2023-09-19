Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, что остается актуальным только наращивание военной помощи.

К теме На "Рамштайне" объявили о новой коалиции в поддержку Украины

"С этим "Рамштайном" ситуация абсолютно нормальная и рабочая. Те вопросы, которые ставили на повестку дня, все рассмотрены. По ним есть положительные решения", – отметил Мусиенко.

О каких положительных решениях речь

Украина смогла договориться со своими партнерами по таким вопросам, как:

  • последующая поддержка снарядами, боеприпасами, минами для наступательных действий;
  • подготовка наших сил к зиме и весне следующего года, в частности обучение пилотов и передача самолетов;
  • укрепление и развитие многоэшелонированной противовоздушной обороны.

Военная помощь для Украины: последние новости