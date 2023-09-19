Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, что остается актуальным только наращивание военной помощи.

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"С этим "Рамштайном" ситуация абсолютно нормальная и рабочая. Те вопросы, которые ставили на повестку дня, все рассмотрены. По ним есть положительные решения", – отметил Мусиенко.

Встречи в формате "Рамштайн" – серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира с целью синхронизации и ускорения предоставления оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению. Получили название по месту проведения первой – на базе Воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах.

О каких положительных решениях речь

Украина смогла договориться со своими партнерами по таким вопросам, как:

последующая поддержка снарядами, боеприпасами, минами для наступательных действий;

подготовка наших сил к зиме и весне следующего года, в частности обучение пилотов и передача самолетов;

укрепление и развитие многоэшелонированной противовоздушной обороны.

Обратите внимание! Сейчас Владимир Зеленский находится в США. Кроме всего прочего, он встретится с Джо Байденом и обсудит передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.

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