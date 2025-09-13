Атака дронів на Україну: хронологія 1298 дня війни
Вже 1298 днів поспіль Сили оборони протистоять агресору по всій лінії фронту. Росія продовжує повітряний терор, паралельно намагаючись просуватися на землі.
Про головні новини дня – яка ситуація на війні, у суспільно-політичному життя та які наслідки російських атак 13 вересня, – інформує 24 Канал.
Що відбулося за добу 13 вересня?
У жовтні 2025 року в Малайзії має відбутися 47-й саміт АСЕАН, куди прибудуть лідери США та Китаю. За словами прем'єра Малайзії, президент Росії Володимир Путін нібито "серйозно розглядає" можливість приїзду на саміт. Батальйон "Шквал" полку "Скеля" провів успішну наступальну операцію на адмінкордоні Дніпропетровської та Донецької областей. У результаті село Філія звільнено від російських окупантів. Там знову майорить український прапор. Бійці "Скелі" розповіли, що російські диверсанти хотіли провести у Філії "піар-акцію", тобто почепити свій прапор на одному з будинків. Тож військові отримали задачу знищити ДРГ та повернути в селище український прапор. І вони успішно зробили це. Російський прапор скинули з будівлі, натомість повісили синьо-жовтий стяг.
