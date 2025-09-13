Про головні новини дня – яка ситуація на війні, у суспільно-політичному життя та які наслідки російських атак 13 вересня, – інформує 24 Канал.

Що відбулося за добу 13 вересня?

01:49, 13 вересня

Трамп і Путін можуть зустрітися невдовзі

У жовтні 2025 року в Малайзії має відбутися 47-й саміт АСЕАН, куди прибудуть лідери США та Китаю.

За словами прем'єра Малайзії, президент Росії Володимир Путін нібито "серйозно розглядає" можливість приїзду на саміт.

00:23, 13 вересня

ЗСУ зачистили село Філія на Дніпропетровщині

Батальйон "Шквал" полку "Скеля" провів успішну наступальну операцію на адмінкордоні Дніпропетровської та Донецької областей. У результаті село Філія звільнено від російських окупантів. Там знову майорить український прапор.

Бійці "Скелі" розповіли, що російські диверсанти хотіли провести у Філії "піар-акцію", тобто почепити свій прапор на одному з будинків. Тож військові отримали задачу знищити ДРГ та повернути в селище український прапор.

І вони успішно зробили це. Російський прапор скинули з будівлі, натомість повісили синьо-жовтий стяг.