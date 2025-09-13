О главных новостях дня – какая ситуация на войне, в общественно-политической жизни и какие последствия российских атак 13 сентября, – информирует 24 Канал.
Что произошло за сутки 13 сентября?
Трамп и Путин могут встретиться вскоре
В октябре 2025 года в Малайзии должен состояться 47-й саммит АСЕАН, куда прибудут лидеры США и Китая.
По словам премьера Малайзии, президент России Владимир Путин якобы "серьезно рассматривает" возможность приезда на саммит.
ВСУ зачистили село Филия на Днепропетровщине
Батальон "Шквал" полка "Скала" провел успешную наступательную операцию на админгранице Днепропетровской и Донецкой областей. В результате село Филия освобождено от российских оккупантов. Там снова развевается украинский флаг.
Бойцы "Скалы" рассказали, что российские диверсанты хотели провести в Филии "пиар-акцию", то есть повесить свой флаг на одном из домов. Поэтому военные получили задачу уничтожить ДРГ и вернуть в поселок украинский флаг.
И они успешно сделали это. Российский флаг сбросили со здания, вместо этого повесили сине-желтый флаг.