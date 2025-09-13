00:23, 13 сентября

Батальон "Шквал" полка "Скала" провел успешную наступательную операцию на админгранице Днепропетровской и Донецкой областей. В результате село Филия освобождено от российских оккупантов. Там снова развевается украинский флаг.

Бойцы "Скалы" рассказали, что российские диверсанты хотели провести в Филии "пиар-акцию", то есть повесить свой флаг на одном из домов. Поэтому военные получили задачу уничтожить ДРГ и вернуть в поселок украинский флаг.

И они успешно сделали это. Российский флаг сбросили со здания, вместо этого повесили сине-желтый флаг.