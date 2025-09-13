О главных новостях дня – какая ситуация на войне, в общественно-политической жизни и какие последствия российских атак 13 сентября, – информирует 24 Канал.

Смотрите также "Украина исчезает без вести": Кремль задумал новую циничную спецоперацию – расследование

Что произошло за сутки 13 сентября?

01:49, 13 сентября

Трамп и Путин могут встретиться вскоре

В октябре 2025 года в Малайзии должен состояться 47-й саммит АСЕАН, куда прибудут лидеры США и Китая.

По словам премьера Малайзии, президент России Владимир Путин якобы "серьезно рассматривает" возможность приезда на саммит.

00:23, 13 сентября

ВСУ зачистили село Филия на Днепропетровщине

Батальон "Шквал" полка "Скала" провел успешную наступательную операцию на админгранице Днепропетровской и Донецкой областей. В результате село Филия освобождено от российских оккупантов. Там снова развевается украинский флаг.

Бойцы "Скалы" рассказали, что российские диверсанты хотели провести в Филии "пиар-акцию", то есть повесить свой флаг на одном из домов. Поэтому военные получили задачу уничтожить ДРГ и вернуть в поселок украинский флаг.

И они успешно сделали это. Российский флаг сбросили со здания, вместо этого повесили сине-желтый флаг.