Цивільні мають спотворене уявлення про війну: як тут все насправді

У цивільному житті уявлення про війну трохи спотворене. Чому? Тому що велика кількість інформації не розкривається.

Раніше я навіть не знав, що на війні є стільки роботи

Цивільні не знають, як працюють різні підрозділи, як працюють ті ж дрони, інші види зброї й так далі. Величезну кількість інформації треба десь шукати. Буває і таке, що з міркувань ефективності застосування цієї інформації – її небагато. Далі читайте в колонці для 24 Каналу.

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Як цивільний, ти бачиш відео піхотинців, відео "Азову", 3-ї штурмової, знаєш, що є артилерія. Читаєш новини про якісь ураження дронами, але в тебе немає повноти картини. Ти думаєш, що, пішовши служити, будеш або бігати штурмовиком, або сидіти в окопах, або, може, випаде якась техніка чи керування дроном. А різноманітної роботи в армії дуже багато.

Перше, що точно відрізнялося від моїх уявлень, – це те, що багато людей займаються колосальною кількістю роботи, про яку я навіть не підозрював. Це стосується узагалі всіх військ, усіх задач. І часто це такі задачі, які не попадуть на відео в TikTok чи на YouTube.

Друге, щодо дронів. Усі ми любимо на відео дивитися "перемогу" – успішно уражену техніку, склад боєприпасів, підбиту техніку й так далі. Я хочу, щоб усі зрозуміли, що служба, пов'язана з безпілотниками, – це все одно не проста служба.

Ти так само їздиш на бойові виходи, так само існують загрози твоєму життю. На кожен виліт FPV-дрона, який залітає у ворожу техніку і який ви бачите на відео, припадає величезна кількість неуспішних вильотів.

Часто ефективність успішно виконаних завдань на FPV може сягати 30 – 50% від кількості вильотів, тому що існує РЕБ, радіогоризонти й так далі. Є велика кількість складових і це велика наполеглива робота щодня.

Треба вміти швидко адаптуватися

І третій момент – у цій сфері потрібно кожен день адаптуватися і розвиватися. Те, що в тебе працює сьогодні, завтра взагалі може дати нульовий результат. У нас були такі ситуації: ти просто не можеш полетіти, і потрібно зрозуміти, як адаптуватися до нових умов, бо може з'явитися (у росіян – 24 Канал) новий тип РЕБу чи ще щось.

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Четвертий момент. Як цивільний ти час від часу читаєш технічні характеристики дронів і ракет, особливо нових, які тільки винайшли і які виконують якісь завдання. А потім з'ясовується, що цей дрон має дальність тільки 5 кілометрів. А ворог, наприклад, за 8.

На жаль, ми іноді зіштовхуємося з такими ситуаціями. До нас звертаються різні виробники та пропонують випробувати їхню нову технологію, яку вони впроваджують у зв'язку, платах ініціації. У полігонних умовах вони можуть себе чудово проявляти, але у бойових умовах ефективність нульова.