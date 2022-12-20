Росія визначила собі нову жертву для вторгнення: хто може стати наступним після України

На думку представника Служби інформації та безпеки Молдови Олександра Мустяце, Росія може вторгнутися до Молдови взимку або навесні 2023 року.

Сумнівний запас міцності

Ой, та годі, серйозно? Насамперед нагадаю, що російського контингенту в Придністров'ї – приблизно 1 700 особового складу. Це, власне кажучи, дві БТГр. Незаконних збройних формувань біля Придністров'я – приблизно 7,5 тисяч чи 9 БТГр. Тобто сумарно потенціал противника – 11 БТГр. Але є нюанс.

Про важливе В ім'я Путіна: на Росії ухвалюють закон про легалізацію міжнародних злочинів

Нюанс у тому, що це не можна вважати батальйонно-тактичними групами, оскільки вони не мають штатної комплектації у техніці. При цьому навіть та техніка, що значиться на озброєнні незаконних збройних формувань "ПМР", не вся боєздатна і частково в непридатному для використання стані.

Загроза для Молдови

І якщо уявити, що це угруповання, яке складно назвати ударним, вторгнеться в Україну, то його повне знищення займе від двох тижнів до місяця.

З іншого боку, як би це смішно не звучало, але ця група військ становить серйозну загрозу для Молдови, оскільки є більш боєздатною силою, ніж молдавська армія. І в цьому і є загроза для нас.

Зараз Молдову розхитують агенти Кремля, але це розхитування цілком може вийти за межі соціально-політичної складової та набути військового характеру – зміна влади через інтервенцію через Придністров'я.

Наприклад, незаконним збройним формуванням "ПМР" зовсім не важко захопити аеродром Меркулешті для виходу на Бельці й відрізання північної Молдови від центру, з виходом ударної групи на Кишинів.

Актуальне Військовий "trash": як очистити Україну від руїн "русского міра"

І не забуваємо, що між Молдовою та Росією є транзитне авіаційне сполучення, за допомогою якого Кишинів регулярно приймає росіян, приналежність яких до туристів не очевидна та сумнівна.

Так, для України на нинішньому етапі загрози з боку Придністров'я немає, точніше вона мінімальна. Але ось загроза для самої Молдови. З цього приводу я не був би такий спокійний.

Що ж, тепер у Молдові про це почали говорити вголос. Але говорити про те, що молдавський страус дістав голову з піску, зарано. Втім, аби не було запізно...