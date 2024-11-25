Таке вже було: чому війну в Україні не можна вважати світовою

Якщо ви дійсно вважаєте, що в Україні почалась світова війна, то принаймі не називайте її третьою. Бо тоді це якась десята світова війна.

Чому в Україні не світова війна

Після завершення другої світової війни було вже багато конфліктів, де одна з великих ядерних держав воювала, а противну сторону підтримували інші великі ядерні держави. І там, до речі, частенько брали участь північнокорейські солдати, бо більше КНДР нічого експортувати не вміє. Про це заявив Сергій Фурса, інформує 24 Канал.

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Корейська війна, В'єтнам, Афганістан, арабо-ізраїльські війни, якісь африканські конфлікти – це завжди пряма чи опосередкована участь ключових держав. Хтось воює, хтось постачає противнику зброю, хтось посилає гроші й найманців, хтось забезпечує прикриття в Раді безпеки ООН. Просто зазвичай це було далеко від України, а тепер напали на нас. Але це було вже.

Дійсно, психологічно хочеться, щоб це була не тільки наша проблема. Хочеться, щоб це було важливо для всього світу так само як важливе для нас. Це природно. Але це не змінює суті. Прямого протистояння, армія на армію, ядерних держав немає. Вони дуже хочуть, щоб цього не сталось. Щоб це лишилось саме нашою проблемою. Ми б на їх місці поводили себе так само.

Тому протистояння залишається холодним. Як було під час холодної війни. Наш випадок є унікальним лиш тому, що війна відбувається безпосередньо у Європі. Тому навіть німецькі міністри називають російську агресією більше, ніж регіональним конфліктом. Бо це все ближче, але не більше.

Тому якщо ви не вважаєте війну у В'єтнамі світовою війною, то не слід називати нашу війну такою. А якщо вважаєте, то це точно не третя світова, а якась десята.

Нам не треба вірити у власну пропаганду

Чи Китай та Росія вороги західного світу? Та звісно. Але так само і СРСР був ворогом, який атакував пропагандою. Але це не робило конфлікти у ті часи світовими війнами. СРСР напав на Афганістан, СРСР отримав санкції, США постачало зброю моджахедам. Чи була це світова війна? Питання риторичне.

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Бажання назвати це світовою війною зрозуміле. Це дуже схоже із ситуацією, коли періодично з'являється якийсь пройдисвіт, який називає себе пророком, і заводить мову про кінець світу. Люди вірять. Люди хочуть вірити. Приємно думати, що саме ти живеш у час, коли стаються визначальні події. Приємно бути в центрі уваги. Але апокаліпсису поки що не сталось.

Зрозуміло, чому про світову війну каже Валерій Залужний, адже він працює над підтримкою України. Нам потрібна увага, нам потрібно, щоб британці вважали цю війну і своїм ризиком. Але нам не треба ставати жертвою власної пропаганди, бо це створює очікування. Невиправдані очікування призводять до дуже значних розчарувань.