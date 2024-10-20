Дуже дивна позиція: як США реагує на відправку військ КНДР в Україну

Вже до кінця цього року військовослужбовці з Північної Кореї можуть опинитися на полі бою в Україні. Однак на таку серйозну загрозу мляво реагує Захід.

Залучення КНДР до війни є вкрай тривожним сигналом для демократій у світі. Проте належної реакції на це поки не було. Чому у США не вдаються до рішучих кроків, 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний.

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У Білому домі заявили, що наразі не можуть підтвердити інформації про залучення військ КНДР у війну проти України. Мовляв, якщо такі дані підтвердяться – то лише тоді США консультуватимуться зі своїми союзниками.

Водночас є чимало інформації, яка вказує, що північнокорейські військові уже перебувають у Росії, де проходять підготовку. Зокрема, у Центрі протидії Дезінформації при РНБО опублікували супутникові фото, які показують перекидання солдатів з Північної Кореї до Владивостока. Там уже розгорнутий спецназ у чисельності 1500 вояків.

Все пов'язано з президентськими виборами. Уявіть собі Байдена, коли то ракети падають у Польщі, а тепер і північнокорейці полізли. Логіка в тому, що вони цього всього не мають бачити, тому що це все про нестабільність. Їм треба пройти вибори, а вже потім чи Трамп, чи Гарріс займатимуться цим питанням,

– пояснив Олег Лісний.

У Білому домі вважають, що можуть заховатися за "стіною деескалації", і вже там відсидітися до проведення виборів.

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"Я не бачу іншого пояснення. "Не бачити" просто, щоб "не бачити" – це не про США. З іншого боку мене цікавить і реакція Південної Кореї, яка усе бачить, розповідає, але не в тому обсязі допомагає Україні з цим питанням", – зауважив політолог.

Річ у тім, що, беручи участь у війні проти України, північнокорейська армія отримає значний досвід. Безумовно, що використати його можуть проти Південної Кореї, якій вже не вперше погрожують збройним протистоянням.

Тим паче Кім Чен Ин не задарма погодився надати Владіміру Путіну частину своїх військових. КНДР, ймовірно, отримає не лише фінансові бенефіти, але й технології. Тому й Південна Корея мала б допомагати Україні у протистоянні тепер і з північнокорейськими військами.