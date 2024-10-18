З таким закликом виступив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Відповідний меседж він опублікував на своїй сторінці у мережі Х.

Важливо Солдатів з КНДР екіпірують у російську форму: свіже відео з полігону на Далекому Сході

Сибіга закликав партнерів до дій

Глава МЗС України наголосив, що Північна Корея допомагає російській агресії проти України не лише зброєю, а й особовим складом. Сибіга наголосив не про найманців, а про регулярні війська, яких будуть використовувати як гарматне м'ясо.

Євроатлантична спільнота має прокинутись і усвідомити, що КНДР вже вторгається у Європу поруч з Росією, і діяти невідкладно. Росія здійснила серйозну ескалацію агресії, залучаючи КНДР на рівні сторони у війні. Вимагаємо негайної й сильної реакції євроатлантичної спільноти та всього світу,

– заявив міністр.

Сибіга додав, що найкращою відповіддю стане повна підтримка запропонованого Володимиром Зеленським Плану перемоги.

"Росія розширює війну. У відповідь партнери мають посилити військову підтримку України. Зняти обмеження на далекобійні удари. Почати перехоплювати російські ракети й дрони над Україною. Дати запрошення у НАТО. Посилити інвестиції в ОПК України. Дійте!", – закликав Сибіга.