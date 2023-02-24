Британія створила секретну групу для закупівлі артснарядів радянського зразка для України, – NYT

Міжнародні партнери не можуть забезпечити Україну озброєнням зразків НАТО повністю. Тож вони шукають, де дістати радянську зброю. Й обирають для цього екстравагантні методи.

Як зауважили журналісти, країни Заходу шукають альтернативні джерела. Вони витрачають мільйони доларів, щоб таємно укладати договори й уникати політичних наслідків і помсти з боку Росії. Все для того, щоб Україна мала необхідну зброю.

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Україна потребує більше боєприпасів

На цьому наголосив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він підкреслив, що Україна витрачає боєприпаси з неприйнятною швидкістю. Через інтенсивність бойових дій наше військо вистрілює їх стільки, що це "у багато разів перевищує поточні темпи виробництва".

Це ставить нашу оборонну промисловість під напругу,

– додав він.

Як зауважили журналісти, від початку повномасштабного вторгнення як Україна, так і її союзники займалися покупкою зброї радянського зразка. Робили це всюди, де лише можливо було. Наявні у ЗМІ документи свідчать, що українські державні компанії зверталися до брокерів у США й інших державах щодо надання танків, гелікоптерів, літаків, а також мінометів.

Угоди укладали таємно

Відомо, що як Британія, так і США фінансували угоди, які укладали з Україною. Але робили це через треті країни та брокерів. Це робили у тих випадках, коли певні держави не хотіли публічно фігурувати як постачальники зброї для ЗСУ.

Наприклад, британське Міноборони створило секретну оперативну групу. Вона зосередилася на тому, щоб Україна отримувала боєприпаси радянського зразка. Причому робити це було складніше з кожним місяцем повномасштабного вторгнення.

Неабияк допомогла Болгарія

Восени 2021 року до влади у Болгарії прийшла нова партія і Кирило Петков, прем'єр-міністр з гарвардською освітою. Він і вирішив, що пора відвернутися від Росії та наблизитися до Заходу.

Ми хотіли бути на правильному боці історії,

– зауважив він в інтерв'ю цього місяця.

Публічно Болгарія не надавала Україні жодного озброєння. Натомість знайшла хитрість, яка дозволила буцімто експортувати її до інших країн Європи, зокрема Польщі. Звідти зброя вже спокійно потрапляла до України, а Софія офіційно ніде не світилася у документах.