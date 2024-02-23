Трампісти не хочуть домовлятися щодо допомоги Україні: що потрібно експрезиденту США

Трампістська частина Республіканської партії США блокує подальшу військову допомогу для України. А сам Трамп затіяв цинічну політичну гру, від якої Україна може постраждати.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, що трампістська частина республіканців продовжує блокувати ухвалення допомоги для України. Там прикривають темою міграції. Вони не налаштовані про щось домовлятися.

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Що хоче зробити Трамп

Як наголосив Саакян, головна проблема, що військову допомогу досі не ухвалили – Дональд Трамп. Він не підтримує жодних домовленостей з демократами, аби не давати політичну перемогу Байдену. Адже це може зашкодити Трампу на виборах президента у 2024 році.

Це абсолютно цинічний та егоїстичний електоральний підхід, де він використовує загрози для України, трансатлантичну єдність, національні інтереси США як заручники власної політичної гри. Трамп має можливість це робити, бо у нього високий рейтинг,

– сказав Саакян.

Але Трамп теж робить значні помилки. Його нещодавня заява, що США не захищатиме від нападу Росії країни НАТО, які не сплачують внески, вдарила по його позиції в Сенаті. Це вплинуло на голосування за військову допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню. Тоді за законопроєкт проголосувало аж 22 республіканці, хоч очікували, що їх буде значно менше.

Такий необережний крок Трампа привів до того, що ситуація в Сенаті зламалася. В Палаті представників зараз є Джонсон, який, орієнтуючись на Трампа, не ставить законопроєкт на голосування. Політична криза, яку створює Трамп, є проблемою, яка нікуди не зникла,

– зазначив Саакян.

Попри це, зараз є певне вікно можливостей, що після канікул Палата представників проголосує за цей законопроєкт. Але це – позитивний сценарій. Варто готуватися до негативного, адже дискусії та суперечки можуть і надалі тривати.

Військова допомога від США: коротко